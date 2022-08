Florence Pugh opozarja, da bo film več, kot le vroča scena s Harryjem Stylesom

Igralka ne želi, da se pogovor osredotoča na erotične scene, saj je film veliko več, kot le najbolj vroča scena, kjer vidimo pevca Harryja Stylesa med oralnim seksom. Režiserka Olivia Wilde je dodala: "Ti filmi so res seksi, na odrasel način."

icon-expand Ne skrbi, draga FOTO: Profimedia

Igralka Florence Pugh bo v novem filmu Ne skrbi, draga igrala ob pevcu Harryju Stylesu - upodobila bosta Alice in Jacka, par, ki živi v eksperimentalnem mestu, kjer vsi moški delajo na skrivnostnem projektu Victory Project. Že prvi napovednik, ki smo ga lahko videli maja, prikazuje scene Jacka in Alice med oralnim seksom. "Ko ga razčlenimo samo na erotične scene, scene, kjer opazujemo najslavnejšega moškega na svetu med oralnim seksom, to ni glavni razlog, zakaj to ustvarjamo," je povedala Pughova v intervjuju. "Nisem zato v tej industriji."

"Seveda, ker smo najeli najslavnejšega pop zvezdnika na svetu, se bomo pač pogovarjali o tem," je dodala. "O tem ne bom razglabljala, ker je film večji in boljši od tega. Tudi ljudje, ki so ga ustvarili, so večji in boljši od tega." Namesto pogovora o spolnosti filma Ne skrbi, draga, je Pughova poskrbela, da je pohvalila produkcijsko ekipo in medicinske sestre, ki so prihajali na snemanja tudi ob dveh zjutraj. "Če že moram kaj pohvaliti, moram omeniti te ljudi, zaradi katerih smo sploh ustvarili ta film. Vsak dan so prišli na delo in spoštovali celoten proces."

icon-expand Ne skrbi, draga FOTO: Profimedia