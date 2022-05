Forest Whitaker bo prejel častno zlato palmo v Cannesu

"Prva udeležba na festivalu v Cannesu pred 34 leti mi je spremenila življenje in me prepričala, da sem se pravilno odločil, da se bom posvetil iskanju povezanosti med ljudmi prek filma. Vedno mi je v čast, da se lahko vrnem na ta čudoviti festival, kjer lahko predvajam svoja dela in črpam navdih pri številnih največjih svetovnih umetnikih. Izjemno sem počaščen, da lahko praznujem v okviru pomembne 75. obletnice festivala," so na spletni strani festivala navedli Whitakerjeve besede.

Leta 1988 je festivalsko občinstvo Foresta Whitakerja lahko videlo v filmu Bird, ki ga je režiral Clint Eastwood, kjer je zaigral v vlogi vizionarskega ameriškega jazzovskega saksofonista Charlieja Parkerja. To je bila njegova prva glavna vloga pri filmu, že pred tem pa je bil opažen v filmih Barva denarja Martina Scorseseja, Vod smrti Oliverja Stonea in Dobro jutro, Vietnam Barryja Levinsona. Pri 27. letih je za vlogo v filmu Bird v Cannesu prejel nagrado za najboljšega igralca, piše na spletni strani festivala v Cannesu.

Direktor festivala Thierry Fremaux je Whitakerjevo filmografijo opisal kot "osupljivo in v celoti uresničeno". "Prav tako sem pozorno spremljal njegova prepričanja kot človeka in pozornost, ki jo namenja mladim generacijam. S svojo vero v boljši svet in predanostjo prispeva k njegovemu izboljšanju. Redki so umetniki, ki dosežejo takšno ravnovesje, Forest pa ga je dosegel in je zgled," so Fremauxove besede objavljene na spletni strani festivala.

Predsednik festivala v Cannesu Pierre Lescure pa je povedal, da festival v Cannesu "že tradicionalno počasti tiste, ki so zaznamovali njegovo zgodovino, in Forest Whitaker je eden izmed njih". Whitaker se je šestkrat predstavil v uradnem izboru in štirikrat v tekmovalnem programu, in sicer s filmi Bird, A Rage in Harlem Billa Duka, Tatovi teles Abela Ferrare in Ghost Dog Jima Jarmuscha.