Francis Ford Coppol z novo različico filma Boter 3

Decembra v kina prihaja nova različica tretjega dela mafijske filmske trilogije Boter v režiji Francisa Forda Coppole. Novi film z naslovom The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone se drugače začne in konča, režiser pa je v zgodbi, nastali po romanu Maria Puza, poskrbel še za nekaj presenečenj.

Francis Ford Coppola je ob najavi nove različice filma Boter 3, ki je sicer nastal leta 1990, dejal, da se z njo poklanjaMariu Puzu in svojemu najljubšemu delu trilogije. S sprejetimi spremembami ter z restavracijo slike in zvoka so poskrbeli za primernejši sklep zgodbe, ki jo uvajata filma Boter (1972) in Boter 2(1974). Prva dva dela trilogije sta doslej veljala za kultni klasiki vseh časov, tretji pa ni bil tako zelo cenjen. Nova različica Botra 3bo po decembrskem prikazovanju v kinih izšla tudi na digitalnih nosilcih in DVD-ju. Filmska trilogija Boter prikazuje razvoj Michaela Corleoneja, ki ga igra Al Pacino, in sicer od stranskega lika do ključnega akterja v mafijski družini. Nasledi svojega očeta Don Vita, ki ga je odigral sloviti Marlon Brando. icon-expand Režiser Francis Ford Coppola se z novo različico filma poklanja Mariu Puzu. FOTO: AP