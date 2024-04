Francis Ford Coppola se v Cannes vrača z Megalopolisom

Megalopolis je financiral sam. Šlo naj bi za znanstvenofantastično dramo o arhitektu, ki želi po uničujoči katastrofi ponovno zgraditi New York kot utopijo, navaja mednarodna spletna podatkovna baza o filmih IMDb. V filmu sta zaigrala Adam Driver in Forest Whitaker ter številni drugi zvezdniki.

V Cannesu bo na ogled tudi nov opus v režiji Kevina Costnerja Horizon, American Saga, v katerem veteranski zveznik v prvi od načrtovanih serij o ameriškem Zahodu tudi igra, ob njem pa med drugim Sienna Miller.

Izven konkurence bodo predvajali tudi film o pravicah žensk na Kitajskem She Has No Name, v katerem igrata dva največja zvezdnika v državi, igralec Jiayin Lei in igralka Ziyi Zhang.

Posebej bodo predvajali tudi dva zelo aktualna filma; La Belle de Gaza, ki spremlja transseksualne Palestince, ki se preselijo v Izrael, ter Invazijo Sergeja Loznice, ki se osredotoča na vojno v njegovi rodni Ukrajini.

Sedeminsedemdeseti festival na francoski Azurni obali, ki velja za najprestižnejšega v filmskem svetu, bo potekal od 14. do 25. maja.