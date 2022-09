Francis Ford Coppola za glavno vlogo v Megalopolisu izbral Shia LeBeoufa

Shia LeBeouf naj bi bil zaradi tožb o spolnem, fizičnem in verbalnem nasilju nad bivšo partnerico, glasbenico FKA Twigs , že skoraj na črni listi Hollywooda. V letu razmerja naj bi šlo LeBeoulfovo nasilje tako daleč, da je svojo bivšo partnerico skoraj zadušil do smrti.

V začetku meseca so se pojavile informacije, da naj bi glavno vlogo v Coppolovem strastnem projektu prejel kontroverzni igralec Shia LeBeouf . Revija Variety poroča, da je poleg njega izbral še svojo sestro Talio Shire in njenega sina Jasona Schwartzmana ter Grace VanderWaal , Kathryn Hunter in Jamesa Remarja .

Čeprav igralec iz filmov Transformerji in Indiana Jones od takrat ni igral v nobenem hollywoodskem filmu, je nastopil v filmu Abela Ferrare Padre Pio, ki bo predstavljen na pravkar potekajočem beneškem filmskem festivalu v sekciji Beneški dnevi, so zapisali pri Variety.

V podkastu Real Ones je z novinarjem Jonom Berthalom odkrito spregovoril o odnosu s FKA Twigs: "Res je, da sem jo poškodoval in pri tem in pred tem prizadel še veliko drugih ljudi. Bil sem človek, ki išče užitek. Sebičen, egocentričen, nepošten, brezobziren in prestrašen." Zvezdnik je dodal še, da se prav zaradi preteklosti želi izboljšati, saj je pred meseci postal prvič oče in si ne želi, da bi njegova pretekla dejanja in mnenje javnosti nekoč vplivali na odnos s hčerko Isabel.