Francoski predsednik deležen kritik, ker je stopil v bran Gerardu Depardieuju

74-letni Gerard Depardieu, ki je posnel več kot 200 filmov in televizijskih serij, je bil leta 2020 obtožen posilstva, spolnega nadlegovanja in napada pa ga je v preteklosti obtožilo več kot deset žensk. Sedaj se je znova znašel v središču pozornosti zaradi seksističnih komentarjev, ki jih je kamera ujela med potovanjem v Severno Korejo leta 2018 in so bili prvič predvajani v dokumentarnem filmu Gerard Depardieu: La Chute De l'Ogre.

Emmanuel Macron je deležen kritik zaradi besed, ki jih je izrekel v bran filmski ikoni Gerardu Depardieuju. FOTO: AP icon-expand

Emmanuel Macron je v sredo v televizijskem intervjuju na vprašanje, ali bi morali Depardieuju odvzeti najvišje francosko državno priznanje, ki ga je prejel pred skoraj tremi desetletji, odgovoril: "Nikoli ne boste videli, da bi sodeloval v lovu na človeka. Ne maram takšnih stvari." Dodal je: "Domneva nedolžnosti je del naših vrednot." Izrazil je veliko občudovanje do Depardieuja, ki ga je označil za izjemnega igralca.

Depardieu se trenutno sooča s kritikami po seksističnih komentarjih v televizijskem dokumentarcu. FOTO: Profimedia icon-expand

V feminističnem kolektivu Generation.s Feministe so Macronove besede označili kot žalitev za vse ženske, ki so bile žrtve spolnega nasilja, predvsem za tiste, ki so obtožile Depardieuja. Maelle Noir iz združenja Nous Toutes je za francoske medije povedala, da so Macronove izjave ne le škandalozne, ampak tudi nevarne, saj je bil tako izražen dvom v izjave žrtev in so bile njihove izjave poteptane. Poslanka francoske stranke zelenih Sandrine Rousseau pa je dejala: "Macron je izbral svojo stran - stran agresorjev." Anne-Cecile Mailfert, ki vodi združenje Women's Foundation, pa je povedala: "En sam tvit ni dovolj, da bi povedali, kako sramotno in nizkotno je to do žrtev in kako zaostalo za časom."

Tudi nekdanji francoski predsednik Francois Hollande je za televizijo France Inter povedal, da po ogledu posnetka ni ponosen na Gerarda Depardieuja. Na drugi strani pa so nekateri, med njimi filmski veterani, ki so v 70. in 80. letih tesno sodelovali z zvezdnikom, igralca branili. "Podpiram Gerarda, ostati moramo zvesti ljudem, ki jih imamo radi," je dejala Fanny Ardant, 74-letna igralka, ki je zaslovela z vlogo ob Depardieuju v filmu Ženska iz sosednje hiše, ki ga je režiral Francois Truffaut. "To, kar se dogaja, je smrtna obsodba," je še povedala.