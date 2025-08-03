Francoz Luc Besson posnel romantično verzijo Drakule

Čeprav francoski režiser Luc Besson ni posebej naklonjen žanru grozljivke, je posnel novo različico filma Drakula. V vlogi zaljubljene inkarnacije slavnega vampirja je zaigral ameriški igralec Caleb Landry Jones. Film z naslovom Dracula: A Love Tale je v sredo prišel v kinematografe v Franciji, v avgustu pa prihaja tudi v druge evropske države.

Luc Besson, ki je najbolj znan po filmu Peti element, je ustvaril, kot je sam opisal, "romantično" vizijo enega najbolj znanih gotskih likov, piše francoska tiskovna agencija AFP. Film temelji na relativno manj pomembni zgodbi iz izvirnega romana Brama Stokerja, 66-letni režiser pa v središče zgodbe postavi Drakulovo iskanje reinkarnacije svoje pokojne žene.

Luc Besson FOTO: Profimedia icon-expand

"Nisem ljubitelj grozljivk niti Drakule," je Besson povedal za časnik Le Parisien. O 35-letnem v Teksasu rojenem Landry Jonesu pa je v intervjuju za francosko radijsko postajo RMC povedal: "Z njim bi rad posnel vse svoje filme. Je genij." Besson se sicer v zadnjih letih spopada z obtožbami o spolnem nadlegovanju in finančnimi težavami. Leta 2017 je doživel finančni polom z izjemno dragim, a neuspešnim filmom Valerian in mesto tisoč planetov, ki je stal več kot 150 milijonov evrov in v katerem je igrala vrsta zvezdnikov, med njimi Rihanna.

Izsek iz filma Dracula: A Love Tale FOTO: Profimedia icon-expand

Leto kasneje je bil režiser trilerjev Leon in Nikita obtožen posilstva nizozemske igralke Sand van Roy, kar je sam vedno zanikal. Leta 2023 ga je nato francosko prizivno sodišče oprostilo vseh obtožb. Film Dracula: A Love Tale je po poročanju medijev najdražji francoski film letošnjega leta. Prve ocene filma so mešane. Revija Paris Match ga je označila za "najboljšo grozljivko poletja", medtem ko je časopis Le Figaro zapisal, da Besson "žal ni uspel pripeljati sveže krvi v mit o vampirjih". Po knjigi iz leta 1897 je bilo sicer posnetih že več kot sto filmov, pri čemer sta za sodobni klasiki obveljala filma britanskega režiserja Terencea Fisherja iz leta 1958 in Francisa Forda Coppole iz leta 1992, še piše AFP.