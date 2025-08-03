Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Film/TV

Francoz Luc Besson posnel romantično verzijo Drakule

Pariz, 03. 08. 2025 13.01 | Posodobljeno pred 7 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.K.
Komentarji
0

Čeprav francoski režiser Luc Besson ni posebej naklonjen žanru grozljivke, je posnel novo različico filma Drakula. V vlogi zaljubljene inkarnacije slavnega vampirja je zaigral ameriški igralec Caleb Landry Jones. Film z naslovom Dracula: A Love Tale je v sredo prišel v kinematografe v Franciji, v avgustu pa prihaja tudi v druge evropske države.

Luc Besson, ki je najbolj znan po filmu Peti element, je ustvaril, kot je sam opisal, "romantično" vizijo enega najbolj znanih gotskih likov, piše francoska tiskovna agencija AFP. Film temelji na relativno manj pomembni zgodbi iz izvirnega romana Brama Stokerja, 66-letni režiser pa v središče zgodbe postavi Drakulovo iskanje reinkarnacije svoje pokojne žene.

Luc Besson
Luc Besson FOTO: Profimedia

"Nisem ljubitelj grozljivk niti Drakule," je Besson povedal za časnik Le Parisien. O 35-letnem v Teksasu rojenem Landry Jonesu pa je v intervjuju za francosko radijsko postajo RMC povedal: "Z njim bi rad posnel vse svoje filme. Je genij."

Besson se sicer v zadnjih letih spopada z obtožbami o spolnem nadlegovanju in finančnimi težavami. Leta 2017 je doživel finančni polom z izjemno dragim, a neuspešnim filmom Valerian in mesto tisoč planetov, ki je stal več kot 150 milijonov evrov in v katerem je igrala vrsta zvezdnikov, med njimi Rihanna.

Izsek iz filma Dracula: A Love Tale
Izsek iz filma Dracula: A Love Tale FOTO: Profimedia

Leto kasneje je bil režiser trilerjev Leon in Nikita obtožen posilstva nizozemske igralke Sand van Roy, kar je sam vedno zanikal. Leta 2023 ga je nato francosko prizivno sodišče oprostilo vseh obtožb.

Film Dracula: A Love Tale je po poročanju medijev najdražji francoski film letošnjega leta. Prve ocene filma so mešane. Revija Paris Match ga je označila za "najboljšo grozljivko poletja", medtem ko je časopis Le Figaro zapisal, da Besson "žal ni uspel pripeljati sveže krvi v mit o vampirjih".

Po knjigi iz leta 1897 je bilo sicer posnetih že več kot sto filmov, pri čemer sta za sodobni klasiki obveljala filma britanskega režiserja Terencea Fisherja iz leta 1958 in Francisa Forda Coppole iz leta 1992, še piše AFP.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Luc Besson Drakula film grozljivka Film Dracula: A Love Story
Naslednji članek

Na dražbi rekviziti svetovno znanih filmskih uspešnic

Naslednji članek

Podjetje IKEA z MÄVINN kolekcijo ohranja ročno obrt in podpira lokalne skupnosti

SORODNI ČLANKI

Častno srce Sarajeva letos tudi igralcu Rayju Winstoneu

Scenarij za novi film o Bondu bo napisal ustvarjalec Birminghamskih tolp

Lindsay Lohan se je v Dubaj preselila zaradi zasebnosti

Nicolas Cage bo znova vampir, tokrat kot Drakula v filmu Renfield

Grad grofa Drakule zaradi koronavirusa postal manj strašljiv

Zvezdnika filma Drakula poročena že 26 let?

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065