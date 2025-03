Franka Potente dobila vlogo v kriminalni seriji Dark Winds

Tretjo sezono serije so pravkar začeli predvajati v ZDA in Nemčiji, snemanje četrte sezone pa se bo predvidoma začelo še v tem mesecu v Santa Feju v Novi Mehiki. Pred gledalce naj bi nova sezona z osmimi epizodami prišla prihodnje leto.

Serija Dark Winds se vrti okrog dveh domorodnih preiskovalcev policije plemena Navajo, ki rešujeta zločine na jugozahodu ZDA v 70. letih prejšnjega stoletja. Kot izvršna producenta pri njej sodelujeta ustvarjalec Igre prestolov George R. R. Martin in oskarjevec Robert Redford.

Franka Potente je v Hollywoodu debitirala skupaj z Johnnyjem Deppom v filmu Snif iz leta 2001. Sledila sta akcijska filma Kdo je Bourne? leta 2002 in Bournova premoč leta 2004 z Mattom Damonom v glavni vlogi. Zaigrala je tudi v filmih Che, Beate Uhse - Pravica do ljubezni in 25 km/h. Leta 2020 je režirala koprodukcijsko dramo Dom. Nazadnje je nastopila v televizijskih serijah Titans, Echo 3 in Čarovnice iz Mayfaira.