Film/TV

Franko Bajc: V poklicu specialcev ni prostora za napake

Ljubljana, 27. 01. 2026 19.17 pred 56 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Adi Omerović E.M.
Franko Bajc

Kaj zmore človeško telo? Koliko napora prenese? In v kolikšni meri je to, kar zmore, odvisno od tega, kar se dogaja v glavi? Franko Bajc je človek, ki si za izziv postavlja najhujše telesne napore, kar si jih lahko zamislimo. In nekdanji udeleženec in zmagovalec različnih resničnostnih šovov, ki postavljajo v ospredje telesno moč, je v zadnjem času svojo skrajno mejo pomaknil še nekoliko višje.

Pot Panterjev na VOYO.

Franko Bajc se je za pet dni pridružil usposabljanju Specialne enote policije, ki sicer traja osem mesecev. Vse to je posnela kamera in rezultat je dokumentarni film Pot panterjev, ki si ga lahko ogledate tudi na VOYO. Nastajal je povsem brez scenarija ali ponovitev ter ponuja redek in pristen vpogled v notranjost elitnega usposabljanja.

"Jaz postanem kar malce čustven, ko to vidim. Imam lepe spomine na to izkušnjo in rad pripovedujem o njej," je ob gledanju odlomkov povedal simpatičen Primorec, ki je leta 2018 slavil v resničnostnem šovu Kmetija. Kljub temu, da ga javnost dobro pozna, pri urjenju ni doživel zvezdniškega tretmaja. "Za to sem hvaležen. Začel sem tako, kot vsi ostali fantje. Vsak posameznik med urjenjem hitro dobi tudi vzdevek in jaz sem dobil vzdevek 'zvezda'. Boril sem se, da ta zvezda ne bi ugasnila oziroma da bi svetila čim svetleje."

In od kod sploh ideja za takšen izziv? "Zmeraj sem se želel preizkusiti v različnih izzivih, ki mi poženejo kri po žilah," je nasmejano povedal voditelju oddaje Svet na Kanalu A Adiju Omeroviću. "Težko opišem celotno izkušnjo na kratko, ampak mislim, da se v filmu lepo vidi, na kaj vse je treba biti pozoren. Kako glava začne slabo delati, ko si zares utrujen. Koliko pomeni pomoč sočloveka in timsko delo." Ob tem je poudaril, da je imel precej lažjo nalogo kot preostali fantje na usposabljanju. Sam je bil namreč tam 'le' pet dni.

Kako so bili videti testi, s katerimi je bil soočen še pred začetkom usposabljanja? Katere naloge je moral opraviti, da je dokazal, da je fizično dovolj sposoben za izziv? Kateri trenutek usposabljanja je bil najtežji? Preverite v prispevku zgoraj.

franko bajc svet Pot Panterjev

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Definbahija
27. 01. 2026 20.05
Ko si še touku bwbne za SelfMade si bu še mal pr zdravi pameti. Zdej ti je pa slava stopla v glavo in si kr neki.
Odgovori
+1
1 0
Eksiflajs96
27. 01. 2026 19.36
5 dni je po blatu ril in zej misl da je rambo a kva?
Odgovori
+6
6 0
Svarog
27. 01. 2026 20.10
Večina jih en dan ne zdrži. Ne pri policiji ne pri ESD in ne pri PEST. Vsak ki misli da lahko, naj poskusi.
Odgovori
0 0
