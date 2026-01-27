Franko Bajc: V poklicu specialcev ni prostora za napake

Franko Bajc se je za pet dni pridružil usposabljanju Specialne enote policije, ki sicer traja osem mesecev. Vse to je posnela kamera in rezultat je dokumentarni film Pot panterjev, ki si ga lahko ogledate tudi na VOYO. Nastajal je povsem brez scenarija ali ponovitev ter ponuja redek in pristen vpogled v notranjost elitnega usposabljanja.

"Jaz postanem kar malce čustven, ko to vidim. Imam lepe spomine na to izkušnjo in rad pripovedujem o njej," je ob gledanju odlomkov povedal simpatičen Primorec, ki je leta 2018 slavil v resničnostnem šovu Kmetija. Kljub temu, da ga javnost dobro pozna, pri urjenju ni doživel zvezdniškega tretmaja. "Za to sem hvaležen. Začel sem tako, kot vsi ostali fantje. Vsak posameznik med urjenjem hitro dobi tudi vzdevek in jaz sem dobil vzdevek 'zvezda'. Boril sem se, da ta zvezda ne bi ugasnila oziroma da bi svetila čim svetleje."

In od kod sploh ideja za takšen izziv? "Zmeraj sem se želel preizkusiti v različnih izzivih, ki mi poženejo kri po žilah," je nasmejano povedal voditelju oddaje Svet na Kanalu A Adiju Omeroviću. "Težko opišem celotno izkušnjo na kratko, ampak mislim, da se v filmu lepo vidi, na kaj vse je treba biti pozoren. Kako glava začne slabo delati, ko si zares utrujen. Koliko pomeni pomoč sočloveka in timsko delo." Ob tem je poudaril, da je imel precej lažjo nalogo kot preostali fantje na usposabljanju. Sam je bil namreč tam 'le' pet dni.

Kako so bili videti testi, s katerimi je bil soočen še pred začetkom usposabljanja? Katere naloge je moral opraviti, da je dokazal, da je fizično dovolj sposoben za izziv? Kateri trenutek usposabljanja je bil najtežji? Preverite v prispevku zgoraj.