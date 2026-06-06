Franšiza Film, da te kap s šestim nadaljevanjem

"Prav razburljivo je, da se vrača četverica glavnih igralcev. Vsi so profesionalci, ki poznajo svoje like do potankosti. Osrednja nit filma se navezuje na peti in šesti del grozljivke Krik, ki združujeta stare in nove like," je pojasnil režiser novega dela Michael Tiddes. Še pred premiero je napovedal drzno in provokativno komedijo, ki prestopa vse meje in gledalca drži na robu sedeža, saj se nikoli ne ve, kaj sledi. "Pojma nimaš, kako daleč bodo šli," je dejal režiser. "Brati Wayans so znani po improvizaciji," je povedal in dodal, da je to tista prava čarovnija komedije.

Anna Faris, Regina Hall, Olivia Rose Keegan in Cameron Scott Roberts FOTO: Karantanija Cinemas

Kot je znano, je pri tem filmu sodelovalo več članov družine Wayans. Marlon Wayans, ki ima glavno vlogo v filmu in je hkrati producent ter scenarist, je vesel, da se je stara zasedba znova srečala. "Občutek je domač," je povedal. "Združili smo staro in novo zasedbo, gledalci pa se bodo zabavali, saj je veliko presenečenj," je dodal. "Svet potrebuje smeh, hočem, da se smejete," je dejal in izpostavil, da so se med snemanjem resnično zabavali, humor pa podkrepili z napetostjo. Za režijo šestega nadalejavnja je bil zadolžen Michael Tiddes, scenarij pa so napisali Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans, Craig Wayans in Rick Alvarez. V glavnih vlogah igrajo Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris, Regina Hall, Damon Wayans Jr., Gregg Wayans, Kim Wayans, Benny Zielke, Cameron Scott Roberts, Cheri Oteri, Chris Elliott, Dave Sheridan, Heidi Gardner, Lochlyn Munro, Olivia Rose Keegan, Ruby Snowber, Savannah Lee Nassif in Sydney Park.

Šesti film in nova zgodba