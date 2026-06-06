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Franšiza Film, da te kap s šestim nadaljevanjem

Ljubljana, 06. 06. 2026 12.17 pred 49 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Film, da te kap

Na velika platna se je po trinajstih letih vrnila satirična komedija Film, da te kap (Scary Movie) z novim poglavjem, ki združuje stare obraze – glavno četverico, ki znova postane tarča zamaskiranega morilca.

"Prav razburljivo je, da se vrača četverica glavnih igralcev. Vsi so profesionalci, ki poznajo svoje like do potankosti. Osrednja nit filma se navezuje na peti in šesti del grozljivke Krik, ki združujeta stare in nove like," je pojasnil režiser novega dela Michael Tiddes. Še pred premiero je napovedal drzno in provokativno komedijo, ki prestopa vse meje in gledalca drži na robu sedeža, saj se nikoli ne ve, kaj sledi. "Pojma nimaš, kako daleč bodo šli," je dejal režiser. "Brati Wayans so znani po improvizaciji," je povedal in dodal, da je to tista prava čarovnija komedije.

Anna Faris, Regina Hall, Olivia Rose Keegan in Cameron Scott Roberts
Anna Faris, Regina Hall, Olivia Rose Keegan in Cameron Scott Roberts
FOTO: Karantanija Cinemas

Kot je znano, je pri tem filmu sodelovalo več članov družine Wayans. Marlon Wayans, ki ima glavno vlogo v filmu in je hkrati producent ter scenarist, je vesel, da se je stara zasedba znova srečala. "Občutek je domač," je povedal. "Združili smo staro in novo zasedbo, gledalci pa se bodo zabavali, saj je veliko presenečenj," je dodal. "Svet potrebuje smeh, hočem, da se smejete," je dejal in izpostavil, da so se med snemanjem resnično zabavali, humor pa podkrepili z napetostjo. 

Za režijo šestega nadalejavnja je bil zadolžen Michael Tiddes, scenarij pa so napisali Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans, Craig Wayans in Rick Alvarez. V glavnih vlogah igrajo Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris, Regina Hall, Damon Wayans Jr., Gregg Wayans, Kim Wayans, Benny Zielke, Cameron Scott Roberts, Cheri Oteri, Chris Elliott, Dave Sheridan, Heidi Gardner, Lochlyn Munro, Olivia Rose Keegan, Ruby Snowber, Savannah Lee Nassif in Sydney Park.

Šesti film in nova zgodba

Šestindvajset let po tem, ko so ubežali znanemu zamaskiranemu morilcu z vzdevkom Ghostface, četverica znova postane njegova tarča – in tokrat ni več varna nobena grozljivka.

Marlon Wayans (kot Shorty), Shawn Wayans (kot Ray), Anna Faris (kot Cindy) in Regina Hall (kot Brenda) se vračajo v satirični komediji Film, da te kap, skupaj z nekaterimi že znanimi obrazi in svežimi liki, da bi se neusmiljeno ponorčevali iz priredb, predelav, predzgodb, nadaljevanj, spin-offov, t. i. povzdignjenih grozljivk, izvornih zgodb, vsega, kar vsebuje besedo 'zapuščina', in vsakega 'zadnjega poglavja', ki to v resnici sploh ni. 

Prvi film z naslovom Film, da te kap so posneli leta 2000, sledila pa so štiri nadaljevanja: leto kasneje drugi del, leta 2003 tretje nadaljevanje, leta 2006 četrto poglavje in leta 2013 peto nadaljevanje slavne franšize satiričnih komedij.

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06. 06. 2026 13.07
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