Franšiza Hitri in drzni praznuje 25 let

Hitri in drzni so se vrnili h koreninam s posebno projekcijo prvega dela franšize, ki so si jo zvezdniki ogledali na kraju, kjer so pred 25 leti prvič predvajali film. Ker so v resnici v ospredju hitri avtomobili, tudi teh ni manjkalo, največ pozornosti pa so kljub temu poželi igralci, ki so stopili na rdečo preprogo.

Vin Diesel in Meadow Walker FOTO: Profimedia

Med zbranimi v dvorani sta bila tudi pevec in igralec Tyrese Gibson, ki je stalnica od drugega dela franšize, in Meadow Walker, hči pokojnega igralca Paula Walkerja. Projekcijo je napovedal Vin Diesel, ki je tudi pozdravil vse zbrane, ob njem pa sta bila tudi producent Neil H. Moritz ter igralki Jordana Brewster in Michelle Rodriguez.

Vin Diesel in Jordana Brewster FOTO: Profimedia

"Niti predstavljal si nisem, ko so mi jo pred 25 leti predstavili kot študentko Yalea, ki bo upodobila mojo sestro, da jo bodo moji otroci klicali teta Jordana! In Michelle Rodriguez! Videl sem jo v filmu z naslovom Girl Fight, sedaj, 25 let pozneje, pa je botra mojih otrok. Moj 91-letni oče je nocoj priletel iz New Yorka, da bi bil z nami," je množici med osemminutnim govorom povedal Diesel.

Michelle Rodriguez FOTO: Profimedia