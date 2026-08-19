Franšiza Hitri in drzni praznuje 25 let

Hitri in drzni so se vrnili h koreninam s posebno projekcijo prvega dela franšize, ki so si jo zvezdniki ogledali na kraju, kjer so pred 25 leti prvič predvajali film. Ker so v resnici v ospredju hitri avtomobili, tudi teh ni manjkalo, največ pozornosti pa so kljub temu poželi igralci, ki so stopili na rdečo preprogo.
Med zbranimi v dvorani sta bila tudi pevec in igralec Tyrese Gibson, ki je stalnica od drugega dela franšize, in Meadow Walker, hči pokojnega igralca Paula Walkerja. Projekcijo je napovedal Vin Diesel, ki je tudi pozdravil vse zbrane, ob njem pa sta bila tudi producent Neil H. Moritz ter igralki Jordana Brewster in Michelle Rodriguez.
"Niti predstavljal si nisem, ko so mi jo pred 25 leti predstavili kot študentko Yalea, ki bo upodobila mojo sestro, da jo bodo moji otroci klicali teta Jordana! In Michelle Rodriguez! Videl sem jo v filmu z naslovom Girl Fight, sedaj, 25 let pozneje, pa je botra mojih otrok. Moj 91-letni oče je nocoj priletel iz New Yorka, da bi bil z nami," je množici med osemminutnim govorom povedal Diesel.
Zvezdnik se je le s težavo zadrževal, da ni zajokal, ko se je spominjal pokojnega soigralca Paula Walkerja, ki je tragično umrl v prometni nesreči leta 2013. "Pred 25 leti sem v tej dvorani sedel s Paulom. Če je kdo med vami imel srečo, da je lahko človeka, kot je on, imel za brata, vedite, da je to največji blagoslov. Zato si poglejte ta film in bodite pozorni na to, kje se je spletlo to prijateljstvo," je dejal igralec, ki bo skupaj z zasedbo nastopil še v zadnjem delu franšize, ki bo premierno prikazan 17. marca 2028.
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