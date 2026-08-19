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Franšiza Hitri in drzni praznuje 25 let

Los Angeles, 19. 08. 2026 08.58 pred 27 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Vin Diesel

Zvezdniki franšize Hitri in drzni so 25. obletnico od premiere prvega filma praznovali z velikim dogodkom in se vrnili na kraj, kjer so si prvič ogledali uspešnico. Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster in Michelle Rodriguez so stopili na rdečo preprogo Director's Village Theatra, kjer so si leta 2001 ogledali prvi film.

Hitri in drzni so se vrnili h koreninam s posebno projekcijo prvega dela franšize, ki so si jo zvezdniki ogledali na kraju, kjer so pred 25 leti prvič predvajali film. Ker so v resnici v ospredju hitri avtomobili, tudi teh ni manjkalo, največ pozornosti pa so kljub temu poželi igralci, ki so stopili na rdečo preprogo.

Vin Diesel in Meadow Walker
Vin Diesel in Meadow Walker
FOTO: Profimedia

Med zbranimi v dvorani sta bila tudi pevec in igralec Tyrese Gibson, ki je stalnica od drugega dela franšize, in Meadow Walker, hči pokojnega igralca Paula Walkerja. Projekcijo je napovedal Vin Diesel, ki je tudi pozdravil vse zbrane, ob njem pa sta bila tudi producent Neil H. Moritz ter igralki Jordana Brewster in Michelle Rodriguez.

Vin Diesel in Jordana Brewster
Vin Diesel in Jordana Brewster
FOTO: Profimedia

"Niti predstavljal si nisem, ko so mi jo pred 25 leti predstavili kot študentko Yalea, ki bo upodobila mojo sestro, da jo bodo moji otroci klicali teta Jordana! In Michelle Rodriguez! Videl sem jo v filmu z naslovom Girl Fight, sedaj, 25 let pozneje, pa je botra mojih otrok. Moj 91-letni oče je nocoj priletel iz New Yorka, da bi bil z nami," je množici med osemminutnim govorom povedal Diesel.

Michelle Rodriguez
Michelle Rodriguez
FOTO: Profimedia

Zvezdnik se je le s težavo zadrževal, da ni zajokal, ko se je spominjal pokojnega soigralca Paula Walkerja, ki je tragično umrl v prometni nesreči leta 2013. "Pred 25 leti sem v tej dvorani sedel s Paulom. Če je kdo med vami imel srečo, da je lahko človeka, kot je on, imel za brata, vedite, da je to največji blagoslov. Zato si poglejte ta film in bodite pozorni na to, kje se je spletlo to prijateljstvo," je dejal igralec, ki bo skupaj z zasedbo nastopil še v zadnjem delu franšize, ki bo premierno prikazan 17. marca 2028.

hitri in drzni franšiza obletnica 25 let

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KOMENTARJI2

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Pomladni cvet
19. 08. 2026 09.16
a v slovenščini ne obstaja drug izraz za franšizo?
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0 0
ALEX0000
19. 08. 2026 09.16
Me zanima, če bodo v naslednji epizodi že vozili po Luni in iz nje gas do Marsa.
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