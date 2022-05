Freddy Krueger na 18. Grossmannu

Ustvarjalci letošnjega 18. festivala fantastičnega filma in vina Grossmann obljubljajo, da se letos obeta prava "nočna mora", saj bosta gosta festivala Robert Englund, poznan kot zloglasni morilec iz sanj Freddy Krueger, ter režiser drugega dela Nočne more v ulici brestov, Jack Sholder.

Da bo letošnja 18. izvedba festivala Grossmann, ki se bo 9. in 10. julija pričel v Ormožu in se med 12. do 16. julijem nadaljeval v Ljutomeru, nekaj posebnega, so organizatorji poskrbeli z odličnima gostoma. Kot vsako leto pa bo na ogled izbor zanimivih celovečernih, kratkih in dokumentarnih filmov, ki se bodo potegovali za festivalske nagrade – hude mačke. Po nekaj "epidemičnih" izvedbah se bosta spet vrnila bogat spremljevalni program in kajpada parada zombijev.

Posebna častna gosta festivala bosta letos kar dva, in sicer kultni igralec Robert Englund, ki je poznan po svoji življenjski vlogi Freddyja Kruegerja, in režiser drugega dela v filmski seriji Nočna mora v ulici brestov, Jack Sholder. Robert Englund, ki bo 6. junija dopolnil 75 let, je klasično šolan igralec, ki je svojo prvo vlogo dobil v filmu Buster and Billie leta 1974. Nato je zaigral v nekaj stranskih vlogah v filmih, kot sta Zvezda je rojena in Stay Hungry (oba 1976), zaigral je v grozljivkah Eaten Alive in Dead & Buried, nato pa ga je leta 1984 pri 37 letih doletela vloga serijskega morilca Freddyja Kruegerja. Namenil mu jo je že pokojni Wes Craven, s katerim sta ustvarila enega najbolj legendarnih filmskih serijskih morilcev vseh časov.

Craven je dejal, da je idejo za film Nočna mora v ulici brestov, v katerem morilec žrtve pobija v sanjah, dobil v črni kroniki, Englund pa mu je vdahnil zloveščo nagajivost, nepozabne enovrstičnice, saj je zgradil nepozaben lik negativca, ki se je takoj vtisnil v kolektivno zavest vseh ljubiteljev grozljivk. Zanimiv je podatek, da je v prvem film debitiral tudi Johnny Depp, ki je zaigral Glena, fanta Nancy Thompson (Heather Langenkamp), njenega očeta pa je zaigral poznani igralec John Saxon. Film je bil prvi večji uspeh studia New Line Cinema, zato so že naslednje leto posneli nadaljevanje, drugi film, Freddyjevo maščevanje, je režiral Jack Sholder, ki prav tako prihaja v Slovenijo. Film je nadaljeval uspeh, a poleg Englunda ni bilo v filmu nobenega od igralcev iz prvega filma. Uradnih filmov je tako sedem, leta 2003 so posneli Freddy vs Jason, v katerem sta se kultna morilca spopadla med seboj, leta 2010 pa manj uspešen "remake" prvega filma, ko je Englunda skušal zamenjati Jackie Earle Haley, a ga oboževalci niso najbolje sprejeli.

Englund je s Kruegerjem postal ikona grozljivk, hkrati pa vstopil v elitno družbo filmskih morilcev, v kateri so zagotovo Norman Bates (Psiho), Michael Myers (Noč čarovnic), Jason Vorhees (Petek 13), Pinhead (Gospodar pekla), Leatherface (Teksaški pokol z motorko) in še kdo. Krueger je tako v slabih štiridesetih letih postal globalni pop kulturni fenomen, saj se je njegov lik pojavil v stripih in namiznih igrah, kot igrača, lutka, v fliperjih in videoigrah, oboževalci pa radi kupujejo figure, majice, njegovo obleko, klobuk in seveda rokavico z noži. Freddy je bil tako popularen, da so v sredi osemdesetih posneli tudi TV-serijo Freddy's Nightmares (Freddyjeve nočne more), dve sezoni, dvakrat po 22 epizod, v katerih se je Freddy predstavil v nekoliko krajših bolj ali manj uspešnih zgodbah, ki so jih oboževalci vseeno z veseljem gledali.

Englund se je tako pojavil v okoli 170 vlogah v vseh možnih medijih in velja za legendo grozljivk, z veseljem pa se udeležuje tudi konvencij grozljivih filmov, se druži z oboževalci, se z njimi fotografira in deli avtograme. Seveda upamo, da bomo lahko to doživeli tudi na letošnjem Grossmannu. Jack Sholder se je grozljivkam zapisal že s prvencem, kultnim filmom Alone in the Dark (1982), v katerem blestijo same legende, in sicer Jack Palance, Donald Pleasence in Martin Landau. Drugo nočno moro je posnel leta 1985, ki sprva ni bila najbolje sprejeta, a danes velja za najbolj transgresivno nadaljevanje te filmske serije, hkrati pa je film zaradi nekaterih homoerotičnih podtonov vzela za svojega tudi skupnost LGBTQ. Sholder je posnel tudi uspešni spoj policijskega trilerja in znanstvene fantastike, film Skrivač (The Hidden, 1987), v katerem sta zaigrala Kyle MacLachlan in Michael Nouri. Posnel je še kriminalko Renegades (1989) in Wishmaster 2 (1999), v novem tisočletju pa še srhljivko Arachnid (2001) in akcijski film Beeper (2002).

Obema gostoma bodo posvetili filmske retrospektive, obiskovalci bodo lahko prisluhnili javnim pogovorom z njima, na zaključni prireditvi pa jima bodo podelili tudi častne festivalske nagrade. Sholder bo predsedoval tudi žiriji za najboljši celovečerni film.

