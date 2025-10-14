Svetli način
FSF Portorož letos s 101 filmom

Ljubljana, 14. 10. 2025 17.25 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Avtor
STA , E.M.
Festival slovenskega filma (FSF) Portorož bo v 28. izdaji ponudil pregled izbrane slovenske filmske produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih filmov vseh dolžin. Skupaj bodo prikazali 101 film. Strokovni program bo tudi letos ponudil niz pogovorov, predstavitev in delavnic.

Kot je na novinarski konferenci povedal direktor festivala Bojan Labović, je v pregled programske komisije letos prispelo 157 prijav. V tekmovalni program se je uvrstilo 69 filmov. 20 je celovečernih, od tega šest igranih, šest dokumentarnih, en animirani ter šest igranih in ena dokumentarna manjšinska slovenska koprodukcija, štirje so srednjemetražni dokumentarni filmi, 23 je kratkih filmov, en je srednjemetražni dokumentarni študijski film in 21 je kratkih študijskih filmov. V pregledni program je umeščenih 28 filmov, v posebnem programu bodo predvajali še tri celovečerne igrane filme in en kratki dokumentarni film.

FSF Portorož letos s 101 filmom FOTO: Organizator

V tekmovalnem programu celovečernih filmov letošnjega festivala so dokumentarci Dan zmage Zvezdana Martiča, Gora se ne bo premaknila Petre Seliškar, Ko pridem ven Metoda Pevca, Ne pozabi me Anje Medved, Novi sošolci Tonija Cahuneka, OHO film Damjana Kozoleta, igrani filmi Elvis Škorc Borisa Jurjaševiča, Fantasy režiserke Kukle, Kaj ti je deklica Urške Djukić, Pa tako lep dan je bil Perice Raija, Zemljo krast Žige Virca in Skriti ljudje Mihe Hočevarja, ki bo tudi odprl festival, ter animirani Zgodbe iz čarobnega vrta.

Film Pa tako lep dan je bil tudi na VOYO.

Letošnjo 120-letnico slovenskega filma bodo po Labovićevih besedah obeležili s projekcijo kratkega dokumentarnega filma Vikend Jožeta Bevca iz leta 1963, ki ga bodo prikazali na odprtju festivala, in projekcijo filma Po isti pot se ne vračaj Jožeta Babiča iz leta 1965, ki se je bo udeležil edina še živeča nosilka glavne vloge Miranda Caharija. Med drugi je napovedal še posebno projekcijo filma Sem iz Titovega Velesa in masterclass z režiserko Teono Strugar Mitevsko.

V tekmovalnem programu celovečernih filmov tudi Pa tako lep dan je bil.
V tekmovalnem programu celovečernih filmov tudi Pa tako lep dan je bil. FOTO: VOYO

Strokovno žirijo za celovečerne filme sestavljajo filmski kritik Andrej Gustinčič, režiser in scenarist Juraj Lerotić ter raziskovalka in teoretičarka filma Natalija Majsova. Podelila bo nagrade vesna za najboljši celovečerni film in strokovne nagrade.

Strokovno žirijo za kratke igrane, dokumentarne, eksperimentalne, animirane in študijske filme sestavljajo intermedijska umetnica Sara Bezovšek, režiser in scenarist Slavko Hren ter filmski snemalec, animator in režiser Nikola Majdak. Podelila bo vesne. Na festivalu bodo podelili še nagrado občinstva in še nekatere druge nagrade. Na odprtju festivala v Avditoriju Portorož bodo tudi podelili nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti, ki jo letos prejme montažer Janez Bricelj.

Strokovni program bo med drugim ponudil delavnico Pripovedovanje zgodb na varen način: koordiniranje intimnih prizorov za film in televizijo s Polett Kasza.

Naziv "prijateljice slovenskega filma", častne gostje, ki jo veže tesna vez bodisi s slovensko publiko bodisi s slovensko filmsko produkcijo, letos nosi Nicoletta Romeo, italijanska filmska kuratorka in programska direktorica Tržaškega filmskega festivala.

Direktorica Slovenskega filmskega centra (SFC) Nataša Bučar je poudarila, da je SFC edina filmska institucija v Evropi, ki organizira festival s pregledom domače produkcije. Kot letošnjo novost je izpostavila projekciji prvih dveh televizijskih serij, sofinanciranih s pomočjo SFC, otroške serije Smrdljivc Filipa Jembriha Jandrasa in dramske serije Pošast za železno zaveso Tomaža Gorkiča, ki jima bo sledila razprava o prihodnosti kakovostnih igranih serij v Sloveniji. Napovedala je tudi obisk direktorja Evropske filmske akademije (EFA) Matthijsa Wouterja Knola. Z njim bodo organizirali pogovor. Poleg tega bodo v Piranu odkrili obeležje EFA na Prvomajskem trgu, ki se pridružuje seznamu evropskih filmskih zakladov.

portorož filmski festival film FSF Portorož
