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Koliko sredstev je dovolj za nastanek slovenske filmske uspešnice?

Portorož, 14. 10. 2026 17.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Aleksander Pozvek
Svečana otvoritev 29.FSF

Če bi vam pred leti omenili slovenski film, bi marsikdo od vas zavil z očmi, nekateri pa bi celo zazehali. Danes je zgodba drugačna. Filmi, kot so Gajin svet in Belo se pere na devetdeset, polnijo kinodvorane ter dokazujejo, da domači film še zdaleč ni dolgočasen. Kateri izmed njih bo osvojil Vesno, izvemo na 29. Festivalu slovenskega filma v Portorožu.

29. Festival slovenskega filma Portorož ponuja 126 filmov. Na odprtju festivala je bila podeljena nagrada Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo, ki jo je letos prejel scenograf in producent Janez Kovič, 'prijatelj slovenskega filma' pa je nemški filmski kurator in dolgoletni promotor slovenskega filma Bernd Buder. Festival ob filmskem programu ponuja tudi obsežen strokovni program, srečanja z ustvarjalci, razstave in festivalska druženja.

Tiskovna konferenca 29. FSF Portorož
Tiskovna konferenca 29. FSF Portorož
FOTO: Matjaž Rušt

V tekmovalni program je bilo izbranih 73 filmov: 15 celovečernih, 3 srednjemetražni, 18 manjšinskih koprodukcij, 19 kratkih in 18 študijskih filmov. Pregledni program prinaša še 49 filmov, v posebnem programu pa bodo prikazani še štirje filmi. Program so oblikovali filmska kritičarka in prevajalka Neva Mužič, filmski kritik in festivalski programer Marko Stojiljković ter direktor festivala Bojan Labović.

Festival tudi letos povezuje aktualno slovensko produkcijo z njeno filmsko dediščino. S projekcijo filma Let mrtve ptice (1974) Živojina Pavlovića obeležujejo 100-letnico igralke Ivanke Mežan, 90-letnico scenarista Branka Šömna in 80-letnico igralke Majde Grbac. Film bo prikazan v izvirni analogni obliki, s 35-milimetrskega filmskega traku. 

Nagrado za življenjsko delo je prejel Janez Kovič.
Nagrado za življenjsko delo je prejel Janez Kovič.
FOTO: Matjaž Rušt

Pomemben del festivala ostaja strokovni program, ki letos med drugim odpira vprašanja vpliva umetne inteligence na filmsko ustvarjanje in postprodukcijo, filmske dediščine in digitizacije, etičnih standardov v filmski produkciji ter mednarodnega sodelovanja. Festival zaznamuje tudi 80-letnico UL AGRFT, mednarodno povezovanje pa bo med drugim potekalo v okviru srečanja SloViet Connect: Film med Slovenijo in Vietnamom.

Festival tudi letos posebno pozornost namenja mladim filmskim ustvarjalcem. Nadaljuje pobudo filmski evro, s katero študentom umetniških fakultet omogoča bivanje in spremljanje festivala.

Mi smo preverili, kaj slovenski film potrebuje za uspeh - in predvsem, koliko denarja je treba zbrati, da sploh nastane.

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festival slovenskega filma portorož

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