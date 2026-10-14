Koliko sredstev je dovolj za nastanek slovenske filmske uspešnice?

29. Festival slovenskega filma Portorož ponuja 126 filmov. Na odprtju festivala je bila podeljena nagrada Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo, ki jo je letos prejel scenograf in producent Janez Kovič, 'prijatelj slovenskega filma' pa je nemški filmski kurator in dolgoletni promotor slovenskega filma Bernd Buder. Festival ob filmskem programu ponuja tudi obsežen strokovni program, srečanja z ustvarjalci, razstave in festivalska druženja.

Tiskovna konferenca 29. FSF Portorož FOTO: Matjaž Rušt

V tekmovalni program je bilo izbranih 73 filmov: 15 celovečernih, 3 srednjemetražni, 18 manjšinskih koprodukcij, 19 kratkih in 18 študijskih filmov. Pregledni program prinaša še 49 filmov, v posebnem programu pa bodo prikazani še štirje filmi. Program so oblikovali filmska kritičarka in prevajalka Neva Mužič, filmski kritik in festivalski programer Marko Stojiljković ter direktor festivala Bojan Labović. Festival tudi letos povezuje aktualno slovensko produkcijo z njeno filmsko dediščino. S projekcijo filma Let mrtve ptice (1974) Živojina Pavlovića obeležujejo 100-letnico igralke Ivanke Mežan, 90-letnico scenarista Branka Šömna in 80-letnico igralke Majde Grbac. Film bo prikazan v izvirni analogni obliki, s 35-milimetrskega filmskega traku.

Nagrado za življenjsko delo je prejel Janez Kovič. FOTO: Matjaž Rušt