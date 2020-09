Gabrielle Union bo vodila epizodo Prijateljev s temnopolto igralsko zasedbo

SerijaPrijateljije premiero doživela 22. septembra 1994, kultna serija pa ima po vsem svetu še vedno na milijone oboževalcev, zato se ustvarjalci spogledujejo z različnimi načini, kako ikonično zgodbo šestih prijateljev znova obuditi. Pri novem projektu bodo tako sodelovaliGabrielle Union, Sterling K Brown, Ryan Michelle Bathe, Uzo Aduba, Aisha Hinds, Kendrick Sampson in Jeremy Pope. Igralci bodo virtualno poustvarili epizodo The One Where No One's Ready, kjer želi Ross Geller, ki ga je v kultni seriji odigral David Schwimmer, svoje prijatelje pravočasno pripeljati na slovesnost. Brani projekt bodo izpeljali v okviru organizacije When We Vote, ki želi privabiti vse več ljudi na ameriške novembrske volitve.