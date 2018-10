Gaga in Bradley presunila: Ta film je dokaz, da umetnost in občutki nimajo meja

Bradley Cooper in Lady Gaga sta upodobila strastno zgodbo Jacka in Ally, dveh umetniških duš, ki se združita tako na odru kot v življenju. Režijski prvenec Bradleyja Cooperja in igra neponovljive Lady Gaga sta navdušila, očarala in ganila tudi naše znane obraze.

Bradley Cooper in Lady Gaga blestita v filmu Zvezda je rojena. FOTO: Blitz

Z novo inačico že legendarne ljubezenske zgodbe se štirikratni nominiranec za oskarja Bradley Cooper (Ostrostrelec, Ameriške prevare, Za dežjem posije sonce) prvikrat poskuša kot režiser, v filmu pa tudi igra ob večkrat nagrajeni in za oskarja nominirani glasbeni zvezdnici Lady Gaga. Cooper upodablja prekaljenega glasbenika Jacksona Maina, ki odkrije umetnico Ally (Gaga), in se vanjo zaljubi, ko se ta stežka prebija na glasbeno prizorišče. Opustila je že svoje sanje, da bi postala uspešna pevka – vse dokler ne spozna Jacka, ki v njej takoj prepozna naraven talent.

Zgodba filma se je dotaknila tudi naše estradnike. FOTO: Blitz

V ljubljanskem Koloseju smo se udeležili svečane premiere najbolj vročega filma ta hip Zvezda je rojena (A Star Is Born), kjer dobre glasbe, nasmehov in solz ni manjkalo. Mnogi so se na slavnostni pogostitvi ob poslušanju naslovne pesmi filma Shallow, sladkanju in penini družili še dolgo v noč. Poleg filmskih navdušencev, oboževalcev Lady Gage in Bradleyja Cooperja, so se premiere udeležili tudi ambasadorka filma Lea Sirk, Maja Založnik, Gorka Berden, Iryna Osypenko Nemec, Špela Grošelj, Andrej Šifrer, Teja Perjet in Jani Jugovic ter drugi. Film je pustil močne vtise, obiskovalci pa so ob odjavni špici režijskemu prvencu Bradleya Cooperjanamenili tudi aplavz, kar je pri nas v kino dvoranah prava redkost

Lea Sirk FOTO: Kolosej

"Če dobro pomislim, se po filmu počutim kar nekoliko razklano. Nisem navajena takšnih koncev, čeprav moram priznati, da mi je všeč, da je drugačen. Film bi priporočila tudi vsem glasbenikom, saj se s takšnimi občutji srečujemo zelo pogosto. Ta film je dokaz, da umetnost in občutki nimajo meja in da ljudje vedno hočemo še več. Zdi se mi, da lahko vsebino filma vsak sam pri sebi razume in tudi ve, kako jo umestiti v svoje življenje,"je vtise strnilaLea Sirk.

Gorka Bardem FOTO: Kolosej

"Film človeka spomni na neverjetno moč glasbe in emocije, ki jih glasba sproža. Že med filmom sem imela naježeno kožo in razmišljam, kako je celotna stvar izgledala šele med snemanjem v živo. Ob filmu sem bila ganjena in mislim, da je Bradley Cooper ustvaril krasen prvenec. Oba igralca pa sta, kar se tiče igre 'za dol past'," je bilanavdušenaGorka Berden.

Maja Založnik FOTO: Kolosej

Nad igralskim talentom Lady Gaga je bila prevzeta tudi pevka Maja Založnik: "Film je čudovit, čustven in poln glasbe. Vedno, ko poslušam ali gledam karkoli v zvezi z glasbo, se počutim izpopolnjeno. Bradley Cooper je presenetil s svojim glasbenim in pevskim delom, Lady Gaga pa je kot pevka in igralka čista zmagovalka. Super film, vreden ogleda!" Ogled filma pa priporoča tudi Teja Perjet, ki jo je Slovenija spoznala v šovu Gostilna išče šefa: ''Čustveno nabit film od začetka do konca. Glavna igralca sta čudovita, film je noro dober – o koncu sploh ne bom govorila." Utrinke s premiere si poglejte v priloženi fotogaleriji.

FOTO: Kolosej