Gaja Filač: Druga sezona serije Lajf je tekma je zrelejša, resnejša

"Če smo v prvi sezoni Emo in Bojana spremljali v fazi spoznavanja, ju v drugi sezoni spremljamo v bolj poglobljeni fazi resnega razmerja, ko napake niso več tako zlahka tolerirane, ko zaljubljenost in evforija začneta izzvenevati, ko v odnosu med dvema začnejo nastopati kompromisi in učenje sobivanja. Ampak brez skrbi – druga sezona niti slučajno ne bo 'safr'. Ema in Bojan še vedno ostajata mlada, radoživa, radovedna in strastna človeka, dogodki pa še vedno ponujajo perfektno platformo za 'cringe' situacije, ki jih glavna lika uspešno ali manj uspešno skušata obvladovati," je o drugi sezoni za 24ur.com povedala Gaja Filač , ki je za nadaljevanje uporabila tudi besede: burno, strastno, z vzponi in padci: "Če je prvo sezono spremljal lahkotnejši občutek, gre druga sezona globlje, bolj v jedro stvari."

In čeprav je že nekaj časa od preprostih zmenkarij, ki jih je mladim onemogočila epidemija koronavirusa, smo Gajo prosili, da se tokrat ona vživi v komentatorko zmenka. Katerega zmenka? Namišljenega, a takšnega, pri katerem je ona glavna akterka. "Iiiiiiiiin igralka je dobila žogo, ob katero se je spotaknila in ne preveč elegantno telebnila na tla, spretnost očitno NI njena vrlina, VENDAR se je SPET pobrala in z žogo teče naprej ... Komentiranje mene med zmenkom bi zvenelo nekako tako," je povedala simpatična Gaja, s katero smo spregovorili tudi o koronakrizi. Zanjo je bil prvi val velik šok, a je prosti čas izkoristila sebi v prid: "Prva koronakriza je bila zame in za moje telo velik šok. Na drugo sem se psihično pripravila tako, da ji ne pustim, da mi pride do živega. Skušam jo izkoriščati sebi v prid. In res, že dolgo časa nisem bila tako ustvarjalna, kot sem zdaj. Končno se ukvarjam s stvarmi, ki sem jih dolgo časa dajala na stran. Začela sem pisati zgodbe, gojiti sobne rastline, brati, gledati filme in negovati odnose z ljudmi, ki mi veliko pomenijo."