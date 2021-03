Gaja Filač o Têlenoveli: Ta serija preseneča in je zelo zabavna

Pisali smo že, da na VOYO prihaja nova, izjemno zabavna serija z naslovom Têlenovela. A naj vas njeno ime ne zavede, ne gre za klasično telenovelo. Ne, gre za humoristično serijo, v kateri snemajo telenovelo. Pa še to ne. Več o novi seriji je za naš portal spregovorila Gaja Filač, ena glavnih igralk nove VOYO uspešnice.

Gajo Filač smo lahko že spoznali v serijiLajf je tekma, a v novi VOYOserijiTêlenovela je njena vloga povsem drugačna. Gaja igra asistentko programskega direktorja Prvak TV, gospoda Slavca, ki pa se je na tem delovnem mestu znašel po popolnem naključju. Slavc je namreč nekdanji delavec bencinske črpalke in je čez noč postal programski direktor ene največjih televizij. Slavc nima pojma o televiziji, o tem, kako se ustvarja nove vsebine, a vseeno poskuša na vse pretege. Vsak njegov korak spremlja Maša, njegova asistentka, ki jo igra Gaja. In kakšna je Maša?"Mojemu liku je ime Maša in je taka perfekcionistka, organizirana, zelo ima rada nadzor nad zadevami, zelo je ambiciozna in potem se v bistvu znajde v okoliščinah, ki se ne skladajo z njenim karakterjem in je zelo zanimivo opazovati in gledati, kako se ona s tem spopada in kako to vpliva nanjo. Ja, to je Maša,"je za 24ur.com povedala simpatična rjavolaska.

icon-expand Gaja Filač FOTO: Urša Premik

Je ena glavnih igralk serije, zato je njena zgodba zelo v ospredju, čeprav se sprava zdi, da je njeno delo le voditi Slavca in mu pomagati premagovati ovire, s katerimi se še nikoli ni soočal. A Maša skozi zgodbo vajeti vzame v svoje roke in stori več kot le to, da pomaga. Kako pa bi Gaja opisala novo serijo, ki 25. marca prihaja na VOYO? "Ta serija zelo preseneča, da so zapleti zelo nepredvidljivi, zelo je zabavna, zelo veliko je humorja, vseh vrst humorja, od črnega do belega. (smeh). Je ena zelo fina zadeva na naših tleh, ki je še nismo imeli. Mislim, da bo zelo pritegnila gledalce. Nas je zelo."

Têlenovela, ki to ni Nova serija Têlenovela je srce parajoča, usodna, hrepeneča in preobratov polna komedija. Têlenovela je hkrati rahlo absurdna in rahlo črna komično-satirična serija. Têlenovela ni telenovela, je namreč parodija satiričnega vpogleda v nastajanje televizijskih vsebin in na humoren način odgovarja na vprašanja, ki se postavljajo gledalcem. Kdo? Zakaj? Kaj?

V resnici gre za komedijo o nastajanju telenovele – zgodbe, ki po spletu okoliščin zraste na zeljniku bivšega črpalkarja in sedanjega novega programskega direktorja PRVAK TV Slavca. V njegovih čevljih nastopa odličen Bojan Emeršič. Poleg Bojana in Nine pa lahko v seriji spremljamo tudi legendarnega Iva Bana, Gregorja Grduna, Gajo Filač, Ivo Bagola Kranjc, Branka Štrubeja in mnoge druge. Na Têlenovelo preprosto niste pripravljeni, a jo morate vseeno videti. Humor, ki preseneti in te ne pusti ravnodušnega.