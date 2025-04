Gajin svet 1 in 2: Pika Nogavička sodobnega časa zdaj na VOYO

Tako otrokom in najstnikom kot njihovim staršem bo zgodbo kot glavni lik filma pripovedovala enajstletna Gaja, ki je kot Pika Nogavička sodobnega časa. Pogumna, neposredna, odločna, iskrena in srčna deklica, ki stvari rada vzame v svoje roke in se preprek ne ustraši kar tako.

V prvem svetu se Gajina mama Nina (Jana Zupančič) pridruži organizaciji Zdravniki brez meja v Liberiji. Gaja (Tara Milharčič) skupaj z očetom Petrom (Sebastian Cavazza) in štirinajstletno sestro Teo (Neža Smolinsky) živi v sveže razdrti družini, ki se poskuša spet postaviti na noge. Rada ima svojo učiteljico saksofona Emo (Ajda Smrekar), rada se druži s svojim najboljšim prijateljem Maticem (Anže Gorenc), ki je sicer računalniški genij, a je hkrati tudi večna žrtev svojih močnejših sošolcev. Gaje seveda nič ne ustavi, da mu ne bi stala ob strani na vsakem koraku. Skupaj držita tudi, ko je na vrsti napet kriminalni zaplet in je treba pomagati Tei in njeni prijateljici Daši (Gitica Jakopin), ki zaradi svojih naivnih najstniških glav zabredeta v svet spletnih nevarnosti.

Nadaljevanje pa pripoveduje zgodbo o zdaj 14-letni Gaji, ki se tokrat sooči z nevoščljivimi sošolci, doživi vdor v osebni profil na družabnem omrežju in spozna, kaj pomeni pravo prijateljstvo. Kljub temu, da so počitnice in se z očetom in najstniško sestro Teo odpelje v kamp na morje, se dopust še ne začne. S pomočjo svojega prijatelja Matica in policijskega inšpektorja reši lastnika bara pred izsiljevalci, spet poveže družino in s pomočjo prijateljev, mame in učiteljice saksofona Eme osreči tudi očeta.

Oba filma sta prejela več zlatih rol.