Gajin svet 2 prejel drugo zlato rolo za preseženih 50.000 gledalcev

"Druga zlata rola za preseženih 50.000 gledalcev je najlepše priznanje, ki bi si ga lahko želeli. S filmom smo se dotaknili ljudi, jih zabavali, jim kaj zanimivega prenesli in morda za uro in pol vzpostavili svet, ki ga poganja pogum, veselje in optimizem. Iskrena hvala vsem, ki ste si film ogledali, vsi ostali pa vabljeni k ogledu. Ali kot bi rekla Gaja: 'Res ni razloga, da ne pridete. A smo zmenjeni?'" je ob prejetju druge zlate role za komedijo Gajin svet 2 na podelitvi povedal režiser Peter Bratuša .

Izjemen uspeh filma je izpostavil tudi predstavnik Koloseja Damjan Smodiš: "Z več kot 50.000 gledalci se je Gajin svet 2 uvrstil med petnajst najbolj gledanih slovenskih filmov vseh časov. Imamo filmske kritike in nagrade, ki jih podeljuje stroka, ampak pravi uspeh filma se kaže v številu gledalcev, ki pridejo v kino. Čestitke ekipi in držimo pesti za naslednjo zlato rolo za 75.000 gledalcev in še višje mesto na večni lestvici."

Glavna igralka Uma Štader, ki je upodobila Gajo, po podelitvi ni skrivala navdušenja: "Vsak dan srečam veliko otrok, ki so si film že ogledali, in tudi takšne, ki so šli v kino že dvakrat ali večkrat. Ko smo snemali, si nisem predstavljala, da bomo imeli toliko gledalcev in da bodo tako navdušeni. Vesela sem nagrade, ki je ne dobiš kar tako. Upam, da pridemo tudi do 75.000 gledalcev in da dobimo še eno."