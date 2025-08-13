Svetli način
Film/TV

Gajin svet 3: Helikopterji, specialna enota Slovenske vojske in adrenalin

Ljubljana, 13. 08. 2025 17.21 | Posodobljeno pred 1 uro

Tjaša Železen , Alen Podlesnik , E.K.
Rohnenje vojaških helikopterjev, specialna enota Slovenske vojske, ugrabljeni otroci in moški z debelo zlato verižico okoli vratu. Sliši se precej filmsko in to zato, ker tudi je. Naša ekipa je namreč obiskala snemanje težko pričakovanega filma Gajin svet 3. Filmski ustvarjalci obljubljajo najbolj napeto zgodbo doslej, tretja edicija priljubljenega filma pa bo ob zvezdniški igralski zasedbi vsebovala tudi spektakularne akcijske prizore, ki jih v slovenski kinematografiji ne vidimo pogosto.

"Danes je najbolj akcijski dan, z dvema vojaškima helikopterjema, s specialci, ki se spuščajo po vrveh. Jaz se počutim kot otrok. Vsi pravijo, da se samo smejim že cel dan, ker je tako lepo gledati vse to," je dejal režiser Peter Bratuša.

"Kapo dol tem specialcem, par vprašanj sem zastavil ... Zanimalo me je, ali so kaj zavarovani, ker se pač iz 20 metrov spuščajo. Pa so rekli, da ne, pa sem rekel, čakaj, kako ne, to je tako kot Tom Cruise, ki vse sam snema, ker je malo zmešan, se opravičujem," se je pošalil igralec Jurij Zrnec.

Med snemanjem se jim je pridružila specialna enota Slovenske vojske
"Ko bereš scenarij, si predstavljaš 'ja, ja, potem nas tam pobere helikopter,' ampak ko to vidiš v živo ... Imela sem v bistvu samo vajo, da so videli, kaj se zgodi z mojimi lasmi, ko helikopter pristane za mano in sem rekla, saj vam zaupam, ampak še vseeno je to zelo blizu," je priznala glavna igralka Uma Štader in dodala: "Danes je organizacija zelo pomembna, zato, da se bo na koncu vse poklopilo."

Peter Bratuša
Zgodba tretjega dela filmske uspešnice bo bolj divja in resna kot prejšnja. "Malenkost bolj, zato, ker je Gaja seveda starejša. Zdaj gre v prvi letnik srednje šole, prva ljubezen in tako naprej, potem pa se zgodi še nekaj, kar nihče ne pričakuje," je dodal Bratuša.

Povezana igralska ekipa se je med snemanjem akcijskih prizorov počutila izjemno varno, najbolj od vseh pa bi po mnenju glavne igralke na posebnem snemalnem dnevu užival prav igralec, ki ga tokrat ni bilo z njimi. "Našega največjega oboževalca adrenalina danes ni z nami. To bi rekla, da je moj filmski oče Sebastijan Cavazza, ki bi danes toliko užival. Že takoj, ko smo prišli na vojaško letališče, kjer smo prej snemali, je skočil v helikopter in prišel do mene in rekel, da je njegov naslednji projekt, da dobi izpit za helikopter," je dejala Uma Štader.

Gajin svet 3 Film Nadaljevanje Peter Bratuša Jurij Zrnec
