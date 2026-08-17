Gajin svet 3 s svetovno premiero na Sarajevskem filmskem festivalu

"Strah in nervoza sta popustila ob prvih reakcijah občinstva. Od tam naprej je celotna filmska ekipa čutila neverjetno pozitivno energijo, ki jo nosi že samo mesto. To je že tretja svetovna premiera, ki sem jo doživel s svojimi filmi v Sarajevu, in vsakič je enostavno nepozabno," je po premieri povedal režiser Peter Bratuša .

Predstavitev filma v tujejezičnem okolju je za ustvarjalce vedno poseben izziv, saj je v pričakovanju odziva občinstva prisotno vprašanje, ali bodo čustva dosegla gledalce in ali bo zgodba zaživela tako, kot so si jo zamislili. Zato so bili ustvarjalci po premieri še toliko bolj hvaležni za iskreno navdušene odzive, čestitke in pohvale gledalcev.

Sarajevo se je tudi tokrat izkazalo z izjemno toplim in profesionalnim sprejemom ustvarjalcev ter občinstva. Filmski festival mesto za nekaj dni prežame s posebno energijo – Sarajevo živi 24 ur na dan, ta živahnost pa se čuti na vsakem koraku.

Svetovna premiera filma Gajin svet 3 je tako v Sarajevu dobila odličen začetek in še enkrat povezala slovenske filmske ustvarjalce z mednarodnim občinstvom.