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Film/TV

Gajin svet 3 v znamenju odraščanja in vojnih konfliktov

Ljubljana, 30. 08. 2026 20.08 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik STA
Gajin svet 3

Gajin svet 3 je prispel na velika platna po Sloveniji. Še pred težko pričakovanim prihodom v kinematografe pa so si film ogledali povabljenci na slavnostni premieri v ljubljanskih Križankah, ki jo je obiskala skoraj celotna igralska zasedba.

Slovensko premiero je v petek zvečer doživel zadnji del filmske trilogije Gajin svet, ki se poleg odraščanja, prijateljstva in medvrstniškega nasilja dotika tudi vojnih konfliktov. Tretji del se začne kot zgodba o običajnih izzivih najstniškega življenja. Šestnajstletna Gaja začne šolanje na gimnaziji, spoznava nove prijatelje, prvič se sreča z zaljubljenostjo in zavidljivimi sošolci, njen najboljši prijatelj Matic pa se ta čas šola v Angliji. Sicer običajno najstniško življenje se ji spremeni po ugrabitvi njene mame, ki je zdravnica na humanitarni misiji na kriznem vojnem območju, Gaja pa se tako poveže z vojnim svetom in njegovimi posledicami. Iz sveta šolskih in najstniških dilem se nenadoma znajde v okoliščinah, v katerih so ogrožena življenja.

Skozi perspektivo najstnice film med drugim odpira vprašanja medvrstniškega nasilja, prizadevanj za mir in poguma ter nosi jasno protivojno sporočilo. Film, pri katerem je sodelovala tudi Slovenska vojska, je posvečen vsem otrokom sveta, ki jim je bilo otroštvo odvzeto.

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V glavni vlogi je znova nastopila igralka Uma Štader, igralsko zasedbo filma, ki je svetovno premierno doživel na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu v Sarajevu, pa sestavljajo tudi Sebastian Cavazza v vlogi Gajinega očeta, Jurij Zrnec kot Alex, ki je v drugem delu pristal v zaporu, tokrat pa Gaji pomaga pri reševanju njene mame, Iva Krajnc Bagola, ki nastopi v vlogi mame, med drugim pa tudi Ajda Smrekar, Lotos Vincenc Šparovec, Goran Navojec, Uroš Smolej in Miha Brajnik.

Premiere filma v Križankah so se udeležili tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki zaigra na koncu filma, ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc in minister za obrambo Valentin Hajdinjak.

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