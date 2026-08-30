Gajin svet 3 v znamenju odraščanja in vojnih konfliktov

Slovensko premiero je v petek zvečer doživel zadnji del filmske trilogije Gajin svet, ki se poleg odraščanja, prijateljstva in medvrstniškega nasilja dotika tudi vojnih konfliktov. Tretji del se začne kot zgodba o običajnih izzivih najstniškega življenja. Šestnajstletna Gaja začne šolanje na gimnaziji, spoznava nove prijatelje, prvič se sreča z zaljubljenostjo in zavidljivimi sošolci, njen najboljši prijatelj Matic pa se ta čas šola v Angliji. Sicer običajno najstniško življenje se ji spremeni po ugrabitvi njene mame, ki je zdravnica na humanitarni misiji na kriznem vojnem območju, Gaja pa se tako poveže z vojnim svetom in njegovimi posledicami. Iz sveta šolskih in najstniških dilem se nenadoma znajde v okoliščinah, v katerih so ogrožena življenja.

Skozi perspektivo najstnice film med drugim odpira vprašanja medvrstniškega nasilja, prizadevanj za mir in poguma ter nosi jasno protivojno sporočilo. Film, pri katerem je sodelovala tudi Slovenska vojska, je posvečen vsem otrokom sveta, ki jim je bilo otroštvo odvzeto.