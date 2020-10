Gal Gadot bo nova filmska Kleopatra

"Kot ste morda do zdaj že slišali, sem znova združila moči s Patty Jenkinsk in Laeto Kalogridis. Skupaj bomo za velika platna znova oživile zgodbo Kleopatre, kraljice Egipta. Predstavile jo bomo na način, kot je še nihče ni videl. Njeno zgodbo bomo povedale skozi ženske oči – tako pred kot tudi za kamero," je zapisala igralka izraelskih korenin: "Še posebej smo navdušene, da lahko tako lepo novico svetu sporočimo na mednarodni dan deklet. Upamo, da dekleta po vsem svetu, ki pripovedujejo svoje zgodbe, ne bodo nikoli obupale nad svojimi sanjami in bodo poskrbele, da bodo njihovi glasovi slišani."

Twitter nad izbiro Kleopatre: 'Ni prave rase!'

Skozi raziskovanja zgodovine in s tem tudi egipčanske kraljice Kleopatre so se pojavljali dvomi o njeni rasi – je Kleopatra svetlopolta, temnopolta ali je z Bližnjega vzhoda? To temo so odprli tudi nekateri uporabniki Twitterja, ko so izvedeli, da je nova Kleopatra Gal, ki je sicer rojena v Izraelu.

"Spet Hollywood s svojimi svetlopoltimi igralci," je zapisal eden od uporabnikov družbenega omrežja, drugi pa je vprašal: "Torej ... Ni nobene Egipčanke, ki bi lahko igrala ... recimo: egipčansko kraljico?"Tretji pa je zapisal: "Torej neumni Hollywood spet ni pomislil, da bi lahko za vlogo egipčanske kraljice vzel nekoga drugega kot svetlopolto izraelsko igralko? Ne vem, recimo čudovito arabsko igralko, kot je Nadine Njeim?"

Profesor z univerze Binghamnton Gerald Kadish je za Newsweek pojasnil, da je vprašanje Kleopatrine rase še vedno nepojasnjeno, saj se še vedno ne ve, katere narodnosti je bila njena mama. Se pa za Kleopatrine sestre in brate smatra, da so bili grško-makedonske narodnosti. Kleopatra je namreč veljala za zadnjo vladarico makedonske dinastije Ptolomejci in je bila s tem zadnja grška vladarica Egipta.

No, mnogi pa se strinjajo, da je bila Kleopatra Grkinja, med drugim tudi igralka Nazanin Boniadi: "Kleopatra je bila grško-makedonske krvi. Prenehajte sramotiti Gal Gadot in ločevati ljudi na podlagi rase. Rezervirajte svojo jezo in ves svoj gnev za prave težave svetovnih razsežnosti."