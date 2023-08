Gal Gadot o vlogi zlobne kraljice: Hči je dejala, da je zelo primerna

Ko je novinar igralko Gal Gadot v intervjuju za revijo People vprašal, ali so njeni otroci navdušeni, da bo zaigrala v prihajajočem filmu o Sneguljčici, je zvezdnica razkrila, da so presrečni.

"Moja srednja hčerka je bila sicer razočarana, da ne igram Sneguljčice," je priznala mati treh hčera. "Ko sem jim povedala, da bom igrala v Sneguljčici, je bila mesec dni prepričana, da bom igrala Sneguljčico," je dejala. "Ko sem ji povedala, da bom igrala zlobno kraljico, pa je moja starejša hčerka dejala, da je to zelo primerno."

"Vesele so in komaj čakajo," je še dodala igralka izraelskih korenin, ki bo v filmu tudi pela. "Hčerke poznajo pesem in so se skupaj z mano pripravljale na vlogo. Zelo so navdušene."