Gal Gadot: Prepričana sem bila, da bo Sneguljčica velika uspešnica

Igralka Gal Gadot, ki je v filmu Sneguljčica odigrala vlogo zlobne mačehe, je v pogovoru za izraelsko televizijo dejala, da je bila pred izidom prepričana, da bo film zelo uspešen. "Takšno je življenje. Včasih zmagaš, včasih pa izgubiš," je dejala. Ob tem je spregovorila o domnevnem pritisku, ki so ga v Hollywoodu vršili nad zvezdniki in zvezdnicami, da niso smeli zagovarjati svojih političnih stališč.

Ustvarjalci adaptacije Sneguljčice so imeli velike načrte s filmom. Pričakovali so velik uspeh, ponovitev Ledenega kraljestva in uspešno oživitev ene najbolj priljubljenih Disneyjevih princes. Zgodilo se je ravno nasprotno. Drama, spori in izražanje političnih stališč niso obetali nič dobrega že pred izidom filma, po premieri pa se je zgodil pogrom. V središču spora pa sta pristali glavni igralki - Rachel Zegler (Sneguljčica) in Gal Gadot (zlobna mačeha).

Gal Gadot FOTO: Profimedia icon-expand

Gadot je zdaj predstavila svojo plat zgodbe, kaj je šlo vse narobe. Po njenih besedah je bil eden od razlogov za neuspeh "pritisk" Hollywooda, da so ustvarjalci in ustvarjalke filma morali govoriti "proti Izraelu". Gadot, sicer Izraelka, se je namreč postavila na stran Izraela, Zegler pa na stran Palestine. "To se pogosto dogaja v različnih panogah, tudi v Hollywoodu. Na znane osebnosti se pritiska, naj se izrečejo proti Izraelu," je dejala v pogovoru za izraelsko TV oddajo The A Talks.