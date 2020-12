Gal Gadot se brani očitkov zaradi vloge Kleopatre

"Najprej, če želimo govoriti dejstva, Kleopatra je bila Makedonka,"je povedala zvezdnica o prihajajoči biografiji za BBC,"Iskali so makedonsko igralko, ki bi ustrezala vlogi. A pri tem niso bili uspešni. Sama pa sem zelo navdušena nad vlogo Kleopatre. Po svetu imam ogromno različnih prijateljev, ne glede na to, ali so muslimani, kristjani, ateisti, budisti ... Ljudje smo ljudje. In s filmom želimo proslaviti zapuščino Kleopatre in tako počastiti neverjetno zgodovinsko ikono, ki jo res občudujem."