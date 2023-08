Gal Gadot: Ustvarili bomo tretji del Čudežne ženske

Gal Gadot je za Comicbook.com dejala, da bo verjetno sodelovala pri novem projektu o Čudežni ženski skupaj z izvršnima direktorjema studia DC Jamesom Gunnom in Petrom Safranom . "Rada upodabljam Čudežno žensko. Zelo mi je pri srcu," je dejala. "Od Jamesa in Petra sem slišala, da bomo skupaj ustvarili tretji del Čudežne ženske."

Decembra so tuji mediji poročali, da je bil scenarij režiserke Patty Jenkins za tretje nadaljevanje filma zavrnjen, zaradi česar je bila prihodnost projekta postavljena pod vprašaj. Gunn je na družbenih omrežjih dejal, da "nekaj od tega drži, nekaj je napol res, nekaj ni res, za nekaj pa se še nismo odločili, ali je res ali ne". Oglasila se je tudi Jenkinsova, ki je pojasnila, da ni nikoli odkorakala od projekta, ampak je še vedno odprta za nadaljnje sodelovanje. "Ne želim, da se to čudovito potovanje, ki sem ga imela s Čudežno žensko, konča na negativni noti. Uživala sem in hvaležna sem, da sem oseba, ki je posnela zadnja dva filma. Je neverjeten lik."

Izraelska zvezdnica je decembra praznovala devet let, odkar je bila uradno razglašena za DC superjunakinjo. Prvič se je pojavila v filmu Batman proti Supermanu: Zora pravice, ki je izšel leta 2016. Leto pozneje je zaigrala v Ligi pravičnih, nato pa v dveh samostojnih filmih o Čudežni ženski. "Na današnji dan, pred nekaj leti, je bilo prvič naznanjeno, da bom igrala Čudežno žensko. Tako hvaležna sem za priložnost, da lahko igram tako neverjeten, ikonični lik in bolj kot za kar koli sem hvaležna za vas, oboževalce. Oboževalce. Najbolj neverjetne, tople, ljubeče oboževalce na svetu," je takrat Gal zapisala na družbenem omrežju.