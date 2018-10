Ganljive zgodbe, zlati gumb in solze sreče

Peta avdicijska oddaja šova Slovenija ima talent je postregla s še zadnjimi talentiranimi posamezniki in skupinami, ki so poskušali prepričati zvezdniško žirijo. Videli smo od pevcev do akrobatov, a le eden je tokrat dobil še zadnji zlati gumb sezone, ko ga je Lado Bizovičar zasul z zlatimi lističi.

Lado Bizovičar je na oder 5. oddaje "priletel" kot angelček. FOTO: POP TV

Peta oddaja sedme, pravljične, sezone šova Slovenija ima talent, je bila tako še zadnja avdcijska oddaja, kjer so se predstavili še zadnji letošnji talentirani posamezniki in skupine, ki so poskušale osvojiti vstopnico za naslednji krog. Gledalce sta na svoj hudomušen način najprej zabavala voditelja Domen Valič in Sašo Stare, nato pa sta oder ljubljanske operne hiše prvi zavzeli ljubiteljici kave, kofetarici, ki sta si nadeli ime Top Espresso. V svoji točki sta vsakemu žirantu posebej "porisali" kavo, kar pa ni prepričalo žirije in zato sta domov odšle praznih rok. Sledil je energičen akrobatski nastop na trampolinu podmladka Dunking Devils Akademije, ki so za svoj odličen nastop dobili štiri krat da in tako uvrstitev v naslednji krog. Sta pa skoke na trampolinu preizkusila tudi Ana in Lado, ki je požel val navdušenja. Na oder talentov je nato stopila 12-letna plesalka Manu Nonković, ki je zaplesala moderni izrazni ples, s katerim je gledalce v ljubljanski Operi dvignila na noge, navdušila pa je tudi zvezdniško žirijo, saj so ji Ana, Marjetka in Lado podelili ja, Branko pa ne, a je vseeno dobila vstopnico za naslednji krog.

Liani Piltz iz Ljubljane je Lado stisnil zlati gumb in jo osrečil z neposredno uvrstitvijo v polfinalno oddajo. FOTO: POP TV

S svojim energičnim nastopom so navdupšili tudi člani plesne skupine RTFX, ki smo jih v preteklosti že spoznali v šovu Slovenija ima talent. Kljub stoječim ovacijam občinstva tokrat mladim hiphop plesalcem Branko ni podelil ja, so pa od ostalih treh žirantov dobili ja in možnost, da se potegujejo za vstopnico za polfinale. Seveda so na oder stopili tudi drugi tekmovalci, ki s svojim talentom niso prepričali žirije, ali pa so prepričali le nekatere. Tako smo lahko med drugim gledali tudi nastope talentov – enim je uspelo dobiti priložnost za naslednji krog, spet drugim ne – Bum Maksi, Majaž Ličer, Fenix Samba, Anastazija Hodžić, Ajda Garafol, Jernej Štravs inSnežana Garevska.

Tjaša Dobravec je navdušila z "zračnimi akrobacijami". FOTO: POP TV

Na oder je stopil tudi standup komik in vloger Marko Žerjal, ki se tokrat predstavil s tistim, za kar misli, da zna najbolje – komedijo. Nad njegovim nastopom ponovno ni bil navdušen Branko Čakarmiš, so mu za pa zato ostali žirantje, Ana, Marjetka in Lado omogoči uvrstitev v naslednji krog, saj jih je uspel nasmejati. Sledil je nastop 16-letneLiane Piltz iz Ljubljane, ki je povedala, da vsi okoli nje mislijo, da je introvertirana, resna in "zamorjena". Razlog za to je njeno težko otroštvo, a je Liana je s svojim nastopom popolnoma očarala vse, s svojo zgodbo in talentom pa je segla v srce Ladu Bizovičarju, ki je samo za njo pritisnil zlati gumb in jo zasul z zlatimi lističi. Upal je tudi, da ji bo s tem na obraz narisal nasmeh, kar pa mu ni čisto v celoti uspelo, saj je bila v šoku, seveda pa jo je osrečil z direktno uvrstitvijo v polfinalno oddajo.

Mladi plesalci so najbolj navdušili balerino Ano. FOTO: POP TV