Film/TV

Od Chucka Norrisa se z ganljivimi zapisi poslavljajo tudi njegovi otroci

Florida, 24. 03. 2026 07.56 pred eno minuto 2 min branja 0

Chuck Norris slovo otrok

Po smrti 86-letnega Chucka Norrisa so se z ganljivimi zapisi na družbenih omrežjih od očeta poslovili tudi njegovi otroci. Dvojčka Dakota in Danilee sta delila iskrene spomine in poudarila njegovo neizmerno modrost ter ljubezen, ki jima jo je nesebično dajal.

Hollywood še vedno žaluje po smrti legendarnega igraleca Chucka Norrisa, ki je umrl pretekli petek, star 86 let. Družbena omrežja so preplavili komentarji, objave in fotografije globalne zvezde, od katere so se poslavljaji številni oboževalci z vseh koncev sveta. Besede slovesa so mu na družbenih omrežjih v ganljivih objavam namenili tudi njegovi otroci.

Norris je imel pet otrok in 17 vnukov. Njegov 24-letni sin Dakota je na Instagramu objavil daljši zapis in serijo črno-belih fotografij, s katerim se je poklonil očetu: "Oče, težko je najti prave besede za to, ampak dal bom vse od sebe. Bil si človek, ki sem ga občudoval vse življenje. Tvoja velikodušnost, tvoja prijaznost, pogum, integriteta, moč, disciplina in vera v Gospoda so bile le nekatere od stvari, ki sem jih pri tebi vedno občudoval. Živel si življenje z namenom in ljubeznijo do vseh ljudi," je zapisal.

Dakota ima sestro dvojčico Danilee, ki sta bila Norrisova dva najmlajša otroka, ki ju je z ženo Geno O'Kelley dobil leta 2001. Z nekdanjo ženo, pokojno Dianne Holechek, sinova Mika in Erica, z ženo Geno Norris, s katero sta bila poročena od leta 1998 in vse do njegove smrti, pa dvojčka Dakoto in Danilee. V zgodnjih šestdesetih letih se mu je rodila tudi hči Dina, ki je bila sad kratkotrajne afere. Tudi Danilee se je poklonila svojemu očetu z objavo na Instagramu: "Mislim, da žalost ni dovolj dobra beseda, s katero bi opisali čustva, ki jih moja družina in jaz trenutno preživljamo ... izguba starša je nekaj, na kar nisi nikoli pripravljen," je začela objavo. 

"Bil je moj zaupnik zadnjih 24 let in nenehno sem poln hvaležnosti za modrost in ljubezen, ki mi jo je dal z bratom. Za vedno bom nosil njegovo zapuščino in druge obsipal s sočutjem, ki ga je tako pogosto izkazoval. Toliko bi rad povedal s 24 leti spominov, o katerih bi lahko pisal, a bom rekel vsaj tole – Gospoda ne bi mogel prositi za bolj čudovitega očeta."

Chuck Norris zvezdnik slovo smrt družina

Zvezdnica iskreno: 'Moj otrok je popoln tak, kot je'
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Življenje na kmetiji: Igralka zamenjala glamur za naravo
Življenje na kmetiji: Igralka zamenjala glamur za naravo
Nekoč najlepša ženska na svetu spregovorila o sinovi bolezni
Dnevni horoskop: Ovni čutijo zagon, dvojčki bodo živahni
Dnevni horoskop: Ovni čutijo zagon, dvojčki bodo živahni
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Kako pogosto bi se morali tuširati
Zakaj ogljikovih hidratov ni treba izločati iz prehrane
Zakaj ogljikovih hidratov ni treba izločati iz prehrane
Prehod na poletni čas: kaj morate vedeti o vplivu na vaše telo
Prehod na poletni čas: kaj morate vedeti o vplivu na vaše telo
Serumi za trepalnice, ki obljubljajo rast, lahko resno poškodujejo oči
Serumi za trepalnice, ki obljubljajo rast, lahko resno poškodujejo oči
Plača 46 evrov na mesec za sobo, v kateri ne more stati – in služi bogastvo
Kako zmanjšati račun za elektriko za 60 odstotkov in več?
Kako zmanjšati račun za elektriko za 60 odstotkov in več?
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Slovenci preplačujemo mobilne pakete že leta
Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah
Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah
Zakaj generacija Z skoraj ne hodi več na zmenke
Zakaj generacija Z skoraj ne hodi več na zmenke
Skriti biser črnogorske obale
Skriti biser črnogorske obale
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Tega Natalija Bratkovič ne bo nikoli več poskusila
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
Rocky 1
Kmetija
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
