Od Chucka Norrisa se z ganljivimi zapisi poslavljajo tudi njegovi otroci

Hollywood še vedno žaluje po smrti legendarnega igraleca Chucka Norrisa, ki je umrl pretekli petek, star 86 let. Družbena omrežja so preplavili komentarji, objave in fotografije globalne zvezde, od katere so se poslavljaji številni oboževalci z vseh koncev sveta. Besede slovesa so mu na družbenih omrežjih v ganljivih objavam namenili tudi njegovi otroci.
Norris je imel pet otrok in 17 vnukov. Njegov 24-letni sin Dakota je na Instagramu objavil daljši zapis in serijo črno-belih fotografij, s katerim se je poklonil očetu: "Oče, težko je najti prave besede za to, ampak dal bom vse od sebe. Bil si človek, ki sem ga občudoval vse življenje. Tvoja velikodušnost, tvoja prijaznost, pogum, integriteta, moč, disciplina in vera v Gospoda so bile le nekatere od stvari, ki sem jih pri tebi vedno občudoval. Živel si življenje z namenom in ljubeznijo do vseh ljudi," je zapisal.
Dakota ima sestro dvojčico Danilee, ki sta bila Norrisova dva najmlajša otroka, ki ju je z ženo Geno O'Kelley dobil leta 2001. Z nekdanjo ženo, pokojno Dianne Holechek, sinova Mika in Erica, z ženo Geno Norris, s katero sta bila poročena od leta 1998 in vse do njegove smrti, pa dvojčka Dakoto in Danilee. V zgodnjih šestdesetih letih se mu je rodila tudi hči Dina, ki je bila sad kratkotrajne afere. Tudi Danilee se je poklonila svojemu očetu z objavo na Instagramu: "Mislim, da žalost ni dovolj dobra beseda, s katero bi opisali čustva, ki jih moja družina in jaz trenutno preživljamo ... izguba starša je nekaj, na kar nisi nikoli pripravljen," je začela objavo.
"Bil je moj zaupnik zadnjih 24 let in nenehno sem poln hvaležnosti za modrost in ljubezen, ki mi jo je dal z bratom. Za vedno bom nosil njegovo zapuščino in druge obsipal s sočutjem, ki ga je tako pogosto izkazoval. Toliko bi rad povedal s 24 leti spominov, o katerih bi lahko pisal, a bom rekel vsaj tole – Gospoda ne bi mogel prositi za bolj čudovitega očeta."
