Gary Oldman kritičen do svoje igre v Harryju Potterju: Povprečna je

Oskarjevec Gary Oldman je v podkastu igralca Josha Horowitza spregovoril o vlogi Siriusa Blacka v priljubljeni knjižni in filmski franšizi Harry Potter. "Mislim, da je moja igra v filmih povprečna," je dejal, prepričan, da bi do vloge lahko pristopil drugače.

Dejal je, da bi vlogo zaigral drugače, če bi pred tem prebral knjige. "Če bi jih prebral, tako kot je to storil Alan (Rickman, op. a.), bi vnaprej vedel, kaj se bo zgodilo, in bi drugače odigral." Spomnimo, Oldman je v lik čarovnika Siriusa Blacka stopil v tretjem filmu Harry Potter in jetnik iz Azkabana ter se kasneje pojavil še v petem in zadnjem filmu franšize.

Priznani igralec je sicer večkrat kritičen do svojega dela. Pošalil se je, da bi bilo zelo žalostno, če bi se gledal na velikem platnu in si pri tem govoril, da je izjemen. Po njegovem mnenju bi namreč morali igralci vselej stremeti k boljši igri.

In čeprav ni popolnoma zadovoljen s svojim delom v franšizi, bo za vlogo v njej vedno hvaležen. Med pogovorom z Drew Barrymore v njeni pogovorni oddaji je namreč dejal, da sta mu vlogi v Harryju Potterju in trilogiji Batman omogočila, "da lahko opravim najmanj dela za največ denarja in sem potem doma z otroki".