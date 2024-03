Gašper Markun: Rekel bi, da je moj lik en tak 'simpatičen debilko'

"Laci je v prvi vrsti nečak župana Karla. Jaz bi rekel, da je en tak 'simpatičen debilko', ki je zelo naiven in z lahkoto ga je zmanipulirati," je za 24ur.com med snemanjem serije Za hribom, katere zadnjo sezono že lahko spremljate na VOYO, povedal igralec Gašper Markun. Pravi, da si značajsko niti nista podobna, da pa bi mogoče kdaj oblekel kakšno njegovo srajco, s to razliko, da je Gašper ne bi zapel čisto do vratu: "Karakterno pa ne vem, če sva si res kaj podobna."

Dolenjščina gre iz dneva v dan vedno bolje, pravi: "Bi rekel, da je od tisti prvih desetih delov, ki smo jih snemali, pa do danes, kar vidna sprememba. Tudi doma, ko se pripravljam, si popravim tekst v dolenjščino in potem pridem do lektorja na setu pred vajami in nimava več veliko popravkov."