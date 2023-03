Gavnarji iz filma Pr' Hostar 2 prihajajo na VOYO

Ker imajo več sreče kot pameti, se bo angažiral menedžer Tristan in jih zbobnal na kup, da spet zalaufajo hotelski presežek Pr' Hostar in obogatijo. Vmes še kako punco 'narajmajo', pikado ne bo edini, ki ga bodo metali na roko, postali bodo zvezde družbenih omrežij ter ljubljanskim ritim pokazali, kaj je pravi ruralni safari. Od šanka do šanka in podšanka.

Film, ki vas bo nasmejal, je nadaljevanje zgodbe malih ljudi velikih src. Umeščen na idilično gorenjsko podeželje je v hipu osvojil gledalce in postal neslutena uspešnica. Domača senzacija je namreč na svoji poti do prvega mesta najbolj gledanih celovečercev samostojne Slovenije podrla vrsto rekordov, prejela tri zlate role in štiri velike zlate role ter prevzela pozornost vsem takratnim spektaklom tujih filmskih studiev.