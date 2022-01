'Genij' Ronald se je pohvalil: dekleta na ulici ga redno ogovarjajo

Ko sta se Ronald Sataić in Nicol Brekalo prijavila v hrvaški resničnostni šov Lepotice in geniji , ki ga lahko spremljamo na POP TV od ponedeljka do petka, nista pričakovala, da ju bodo ljudje tako zelo lepo sprejeli. Postala sta najljubši par mnogih gledalcev in zanimanje zanju je ostalo še po tem, ko sta iz šova izpadla.

Nicol in Ronald ostajata v stikih in kot pravita, sta kot brat in sestra. "Vesela sem, da je bil prav on z mano v paru, ker če bi se na neko drugo dekle tako drl, kot se je včasih name, bi ona začela jokati. A ker imava podobna karakterja in sva oba temperamentna, sem znala vse to tudi vrniti," je za IN magazin povedala Nicol. Ronald je zaradi svojega nastopa v šovu postal simpatija mnogih deklet.

Kot pravi, mu je veliko deklet pisalo in ga prosilo za prijateljstvo na družbenih omrežjih. "Takoj ko sva se po končanem snemanju videla, se je pohvalil, da ga dekleta velikokrat ogovorijo in da nenehno dobiva prošnje za prijateljstva," je povedala Nicol, to pa je Ronald tudi potrdil: "Res je, ja." Dodal je, da se mu okoli žensk ne da preveč truditi, zdaj je pripravljen, da dekleta naredijo prvi korak.