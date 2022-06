Geoffreyju Rushu nagrada za življenjsko delo v Karlovyh Varyh

Avstralski igralec in oskarjevec Geoffrey Rush bo na mednarodnem filmskem festivalu v čeških Karlovyh Varyh, ki bo potekal od 1. do 9. julija, prejel nagrado za življenjsko delo. Na zaključni gala slovesnosti v češkem zdraviliškem mestu bo 70-letnik kristalni globus prejel za izjemne zasluge za svetovni film, so danes sporočili organizatorji. Dodali so, da bodo pripravili retrospektivo filmov, v okviru katere si bo moč ogledati filme Sijaj, Kraljev govor in Škandalozno pero.