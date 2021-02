George Clooney bo producent serije o spolnem škandalu

Serija o spolnem škandalu bo temeljila na prispevku, ki ga je oktobra lani v reviji Sports Illustrated objavil Jon Wertheim. Ta je zapisal, da gre v primeru Straussa za najdlje trajajoči škandal spolnega nadlegovanja v zgodovini ameriškega visokega šolstva."Gre za zgodbo o moči, zlorabi, onemogočanju in hierarhiji v visokošolskem športu," je dodal Wertheim, ki bo po poročanju revije The Hollywood Reporter tudi izvršni producent serije.

Ob produkcijski hiši Smokehouse Pictures, ki je sicer v lasti Georgea Clooneyja in Granta Heslova, bosta serijo producirala še Sports Illustrated Studios in 101 Studios. Clooney in Heslov sta navdušena, da bosta zgodbo predstavila širši javnosti.