George Clooney bo režiral priredbo priljubljene francoske serije

George Clooney bo znova sedel za režiserski stolček. Režiral bo vohunsko serijo Le Bureau des Legendes (v slovenščini Urad), ki so jo pri televizijski mreži Showtime primerjali s prav tako uspešno ameriško vohunsko televizijsko serijo Domovina (The Homeland). "Tako, kot je Domovina povzdignila globalno vohunstvo v nove višave, bo The Department gledalce popeljal še globlje v svet spletk in prevar z zapletenimi liki, ki se spopadajo z lastnimi demoni," je povedal Chris McCarthy, vodja družb Showtime in Paramount Media.

Urad je bila velika mednarodna uspešnica francoskega producenta Canal+. Prodana je bila v več kot 100 držav, zaradi realizma jo je pohvalila tudi francoska obveščevalna služba DGSE. Prvo sezono so v Franciji začeli predvajati aprila 2015. Posnetih je bilo pet sezon serije.

Clooney je leta 2019 že režiral televizijsko serijo Kavelj 22 po istoimenskem filmu. Režiral je tudi več filmov, med njimi Varuhe zapuščine (2014) in Polnočno nebo (2020).