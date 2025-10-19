Svetli način
George Clooney in Annette Bening v drami o evtanaziji

Los Angeles, 19. 10. 2025 16.13 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Hollywoodska zvezdnika George Clooney in Annette Bening bosta v drami o evtanaziji prvič skupaj stopila pred kamero. V glavnih vlogah bosta zaigrala v filmski priredbi knjižne uspešnice In Love: A Memoir of Love and Loss, so sporočili iz produkcijske hiše Anton Studios.

Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa nagrajena ameriška pisateljica in psihoterapevtka Amy Bloom v knjigi opisuje zgodnjo Alzheimerjevo bolezen svojega moža Briana Amecheja, ki se je pri 66 letih odločil za pomoč pri umiranju. Leta 2020 sta se zato skupaj odpravila v Švico. Dve leti pozneje je Bloom izdala svoje spomine.

Producenti projekt opisujejo kot "sodobno ljubezensko zgodbo", ki "globoko, čustveno iskreno in navdihujoče" slavi življenje in ljubezen. Režijo bo prevzel Američan Paul Weitz, ki je med drugim režiral filma Ameriška pita in Vse o fantu.

Clooney je avgusta na filmskem festivalu v Benetkah predstavil svoj novi film Jay Kelly v režiji Noaha Baumbacha. Film pripoveduje o starejšem igralcu (Clooney), ki se znajde v krizi in se s svojim menedžerjem (Adam Sandler) odpravi na potovanje po Evropi. Annette Bening je za vlogo ameriške plavalke na daljše razdalje Diane Nyad v biografskem filmu Nyad 2024 prejela svojo peto nominacijo za oskarja.

