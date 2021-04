George Clooney in Julia Roberts bosta nekdanja zakonca v novem filmskem projektu

Film Ticket to Paradise , ki naj bi ga pričeli snemati že letos, bo krasila zvezdniška zasedba. Režijo filma bo prevzel britanski režiser Ol Parker , ki je igralko Kaitlyn Dever na Twitterju označil kot "briljantno osebo". Deverjevo je bilo na velikih platnih nazadnje mogoče videti v filmu Booksmart, celovečernem režijskem prvencu igralke Olivie Wilde . Nato je poleg Amy Adams zaigrala v muzikalu Dear Evan Hansen , ki naj bi v ameriške kinematografe prišel septembra. Za vlogo v miniseriji Unbelievable je bila lani nominirana za zlati globus.

Romantična komedija bo pripovedovala zgodbo o nekdanjih zakoncih, ki skupaj odpotujeta na Bali. Svoji zaljubljeni hčeri želita namreč preprečiti, da bi se prehitro poročila in tako ponovila napako, ki sta jo sama storila pred 25 leti. To bo prvi filmski projekt za Julio Roberts po nekajletnem premoru – nazadnje se je pojavila v vlogi Holly Burns v ameriški drami Ben se vračater tudi v televizijski serijiHomecoming.Clooney je medtem zaigral v filmu The Midnight Sky.