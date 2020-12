George Clooney je moral zaradi hujšanja med snemanjem v bolnišnico

George Clooney je za vlogo v najnovejšem znanstvenofantastičnem filmu The midnight sky izgubil 12 kilogramov. Kot piše Page Six, film govori o astronavtu, ki je preživel apokaliptični dogodek, kar je seveda načelo njegovo zdravje, zato je moral igralec izgubiti nekaj kilogramov, kar pa je privedlo do težav. Georgea Clooneyja so morali odpeljati v bolnišnico zaradi vnetja trebušne slinavke. Po zapletih je okreval več tednov.

George Clooney v filmu The midnight sky

Za vlogo si je moral pustiti tudi dolgo brado, nad katero pa njegova 42-letna žena Amal ni bila najbolj navdušena. "Pustil sem si veliko grdo brado. Moj sin je bil nad njo navdušen, saj je vanjo začel skrivati stvari, kar sem vedno ugotovil šele čez nekaj časa. Moja žena in hčerka pa sta na brado gledali drugače in sta bili navdušeni, ko sem se končno obril, saj je bilo pod vsemi dlakami težko najti moj obraz."

Film, zaradi katerega je imel zdravstvene težave, je tudi režiral, še piše Page Six . "Potreboval sem nekaj tednov, da sem okreval in se bolje počutil. Kot režiserju mi je bilo izjemno težko, saj režiser potrebuje veliko energije, da je vse pod nadzorom. Snemali smo na ledeniku na Finskem, kar je delo samo še otežilo. A je pripomoglo k celotni zgodbi."

"Mislim, da sem poskušal na hitro shujšati in verjetno zato nisem preveč pazil nase in na svoje zdravje," je povedal za britanski tabloid Mirror.

Sicer pa je Clooney že od februarja nenehno v Hollywoodu, kjer skupaj z družino preživlja epidemijo koronavirusne bolezni. "Vse skupaj je v Los Angelesu lažje, saj tu ne sneži in ne dežuje. Brez težav gremo lahko na sprehod, na primer." Dodal je tudi, da je med epidemijo veliko kuhal za družino in se poprijel dela okoli hiše ter popravil nekaj stvari in celo sam izdelal kakšen kos lesenega pohištva.

Novi film The midnight sky bo izšel konec decembra. Nekateri filmski kritiki, ki so ga že videli, pa igralcu niso prizanesli in ga s svojimi negativnimi mnenji v glavnem raztrgali.