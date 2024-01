George Clooney o igralstvu: Ko postaneš starejši, potrebuješ druge stvari

George Clooney je od Urgence prehodil dolgo pot, z veliko nastopi v filmih, dvema oskarjema, poleg tega se ukvarja še z aktivizmom, ustvaril pa si je tudi lepo družino. Njegov najnovejši projekt je režija športnega filma The Boys in the Boat, ki govori o skupini mladih veslačev na Hitlerjevih olimpijskih igrah.

George Clooney pravi, da se bolj zabava z režijo kot z igranjem, ker je tam šef in lahko "zapoveduje ljudem okoli sebe". Hollywoodski zvezdnik je znova stopil za kamero pri svojem najnovejšem projektu The Boys In The Boat, športnem filmu o slabši veslaški ekipi, ki je v središču pozornosti Hitlerjevih olimpijskih iger, ko tekmujejo za zlato.

George Clooney se še ni naveličal režije filmov. FOTO: Profimedia icon-expand

62-letnik je svojo željo po režiji za Sky News pojasnil tako: "To je bolj zabavno, imaš veliko več nadzora. Jaz lahko zapovedujem igralcem in ni se mi treba naučiti veslati. Še vedno rad igram. Zabavam se." Nadaljeval je v slogu, v kakršnem lahko govori le zvezdnik njegovega kova: "Pravkar sem posnel film z Bradom Pittom, ki je vzpenjajoči se igralec." Začel je kot televizijski statist leta 1978, preden se je občasno pojavljal v komični seriji Roseanne in vodilni vlogi v šaljivo naslovljeni Return Of The Killer Tomatoes. Njegova prelomna vloga pa je bila v dramski seriji Urgenca, kjer je nastopal med letoma 1994 in 1999, za mnoge pa bo vedno ostal doktor Doug Ross.

Od takrat je osvojil množico nagrad – vključno z dvema oskarjema – za glavne vloge v številnih filmih ter se uspešno posvetil produkciji in režiji. Ob tem se ukvarja še s političnim in gospodarskim aktivizmom, z ženo Amal Clooney, sicer odvetnico za človekove pravice, pa sta starša dvojčkov. Kaj je torej tako posebnega v režiji, da ga vleče za kamero? Clooney pojasnjuje: "Režija je zabavna stvar. Zabavno je priti zjutraj in zabavno je napisati scenarij, potem pa naj nekdo sestavi scenografijo, ki ste jo napisali vi, res je. Ko si starejši, moraš imeti druge stvari za početi. Ne moreš početi samo ene stvari. Imam srečo, ker sem star 62 let in lahko počnem stvari, ki jih imam rad, veliko ljudi pa tega ne razume."

"Tega se dobro zavedam in to praznujem, ker, veste, če se ne bi zabaval, mislim, da bi bili ljudje res besni name. Ko pogledajo moje življenje, si mislijo, da če ne uživam v svojem življenju, potem pa res ne vem, kdo bi," je še dodal zvezdnik. Za najnovejši film je Clooney dobil nalogo, da osem mladih igralcev, ki še nikoli niso držali vesla, spremeni v prepričljive olimpijske veslače. Usposabljanje je obsegalo štiri ure veslanja na dan, nato pa nekaj mesecev pred začetkom snemanja dodatno uro telovadbe, poleg tega pa še trening po vsakem dnevu snemanja. Clooney je imel pravilo o tem, kdo bo prišel v njegovo igralsko zasedbo in ekipo. "Želim delati samo z ljudmi, ki želijo biti tam in jim je všeč, kar počnejo, ker so to dolge ure, težko je. Težko je to početi. Veste, nihče ni tukaj, da bi se pritoževal. Mi se ne pritožujemo. Ampak to so dolge ure in veliko dela. Zato morajo ljudje uživati v tem, kar počnejo, ker res nočem biti med ljudmi, ki nočejo iz svoje prikolice. Jaz sem iz Kentuckyja. Mi poskušamo čim več časa preživeti zunaj," je še dodal.

Britanski igralec Callum Turner, ki bo v filmu upodobil resničnega veslača Joeja Rantza, je za Sky News povedal, da je bilo sodelovanje s Clooneyjem čudovita izkušnja. 33-letnik režiserju pripisuje zasluge, da je "zagotovil prostor za zabavo vsem drugim". In ne šali se. Izkazalo se je, da je Clooney, ki ga Turner opisuje kot dobrega košarkarja, na snemanju namestil košarkarski obroč, da se sprosti, medtem ko ne snema ali vesla. In čeprav Clooney ni sodeloval pri samem veslanju, ker igralcem ni želel dati "streliva", da bi se norčevali iz njega, je oblekel kratke hlače. Nostalgično se pošali: "Vedno nosim kratke hlače. Všeč so mi. Mimogrede, ko sem odraščal, smo takšne hlače nosili. To niti niso bile kratke hlače, tako so jim samo rekli."

