George Clooney o vlogi Batmana: Zares sem zamočil

Hollywoodski igralec na eno od svojih vlog ni prav ponosen. Pred kratkim je priznal, da je bil izredno slab v vlogi ikoničnega superjunaka Batmana, delo Joela Schumacherja Batman & Robin iz leta 1997 pa tako sovraži, da je ogled prepovedal tudi ženi Amal.

George Clooney je znova izpostavil dejstvo, kako zelo sovraži svoj igralski nastop v vlogi Batmana. 60-letnik se je pred dnevi udeležil predvajanja svojega zadnjega projekta, filma The Tender Bar, pri katerem je sodeloval kot režiser, v filmu pa so zaigrali Ben Affleck, Tye Sheridan, Lily Rabe in Christopher Lloyd. Eden od novinarjev ga je ob tej priložnosti povprašal, ali namerava še kdaj nadeti Batmanov kostum, Clooney pa je ob tem znova pokazal nezadovoljstvo nad filmom, pri katerem je sodeloval leta 1997.

icon-expand George Clooney kot Batman FOTO: Profimedia

George je kot Batman nastopil v celovečercu Batman & Robin, česar se nerad spominja: ''Bil sem superjunak in tako močno sem zamočil, da se mi snemalnemu prizorišču sploh ne bi več dovolili približati!'' je bil iskren oskarjevec.

icon-expand George in Amal po predstavitvi novega filma, pod katerega se je Clooney podpisal kot režiser. FOTO: Profimedia

''Všeč mi niso bile niti Batmanove bradavičke,'' je še izjavil in se pri tem navezal na svoje mnenje o kostumu, ki ga je izrazil že lansko leto, ko je gostoval pri Howardu Sternu. Takrat je bil do svoje vloge še bolj kritičen, saj je dejal, da ga ''fizično boli'', kadar si znova ogleda stvaritev Joela Schumacherja, pri kateri je sodeloval tudi sam. Ogled filma pa je prepovedal tudi svoji ženi Amal in to razložil z besedami: ''Želim, da žena do mene ohrani nekaj spoštovanja.''

icon-expand Na film Batman & Robin nima lepih spominov. FOTO: Profimedia

Na srečo je novinarski pogovor o Batmanu na newyorškem predvajanju njegovega filma hitro minil, zato se je dotaknil tem, s katerimi se srečuje kot režiser.