George Clooney režira film o pisatelju J. R. Moehringerju

New York, 17.10.2021, 13:32 | Posodobljeno pred manj kot minuto

Ameriški zvezdnik George Clooney se je tokrat lotil režije filma po avtobiografskem delu ameriškega pisatelja in novinarja, Pulitzerjevega nagrajenca J. R. Moehringerja. Drama z enakim naslovom kot avtorjeva knjiga, The Tender Bar, bo spregovorila o njegovem življenju, zaznamovanem z odsotnim očetom in stricem, ki ga v filmu upodablja Ben Affleck.