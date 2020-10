Nove podrobnosti: Hodorjeva smrt bo v knjigi drugačna kot v seriji

Pisatelj George R. R. Martin , ki je zaslovel s svojo serijo Pesem ledu in ognja , je govoril z Jameson Hibberdom in mu izdal nekaj skrivnosti zadnjih dveh knjig, ki ju mora še dokončati. James se je namreč odločil napisati 'še ne izražene zgodbe iz ozadja nastajanja legendarne knjižne serije Pesmi ledu in ognja'. Pred kratkim je tako izdal svojo knjigo Fire cannot kill a dragon.

Pisatelja sta govorila tudi o likih, ki se pojavljajo skozi serijo in seveda o seriji sami, kaj avtor meni o njej in kako se bo zgodba nekaterih likov v njegovih knjigah zaključila drugače. Takšen primer je lik prijaznega velikana Hodorja, ki vse skozi skrbi za Starkove otroke, na koncu predvsem za nepokretnega Brana. Hodor je umrl med branjenjem mladega Brana, ko je zadrževal vrata, da ga ne bi napadli zombiji.

George je za primerjavo serije in knjige izbral prav to sceno in povedal, kako se pripoved zgodbe v knjigi razlikuje in s tem se razlikuje tudi smrt Hodorja."Ta scena je bila izjemno dobra in zelo dobro posneta, a smrt Hodorja bo v knjigi drugačna,"je povedal Martin in nadaljeval: "V seriji je bilo zelo fizično ponazorjeno vse skupaj. V knjigi pa bo Hodor ukradel enega starejših mečev v starodavni krsti. Bran se bo v tem trenutku vživel v njegovo telo (zdaj, ko je že postal Trioki vran) in se namesto Hodora mečeval z nasprotniki. Namesto 'drži vrata' (hold the door, op. a.) kot je to rečeno v seriji, bo v knjigi pomenilo 'zdrži obrambo'. Malo drugače, a ideja je enaka."

Za televizijsko serijo so se ustvarjalci strinjali, da je prikaz z vrati in zombiji veliko bolj efektiven in nazoren za gledalce kot zgolj sabljanje, je pojasnil koproducent Dave Hill.