Gepack: ne zamudite najbolj odpičenega filma letošnjega poletja!

V vročih poletnih dneh se druščina prijateljev odpravi na festival na Hrvaško. A zafrkantsko vzdušje hitro prekine razkritje, ki povsem običajno dogodivščino obrne na glavo. Vse bolj napeto dogajanje preizkuša prijateljstvo in zvestobo protagonistov, na površje priplavajo skrita hrepenenja in želje. Cesta, očetov avto, štirje prijatelji in slepi potnik so elementi, ki jih v svojem celovečernem prvencu prepleta režiser Žiga Kukovič, ob tem pa spretno krmari med zabavnimi in napetimi prizori.