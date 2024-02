Gepack s prvo zlato rolo: Ne samo, da je gledan, tudi všeč jim je

Čeprav so mladi ustvarjalci filma Gepack iz rok režiserja Klemna Dvornika prejeli prvo zlato rolo, ogledi filma naraščajo tako hitro, da se bodo gotovo zelo kmalu oglasili po novo. "Zelo smo veseli in hvaležni," je ob prejetju nagrade povedal režiser Žiga Kukovič.

Da imajo pravi pristop, energijo in velik potencial, je zgodaj zaznal tudi igralec Matjaž Javšnik, ki je s težo svojega imena in številnimi izkušnjami podprl novopečene filmarje. "Bili so totalno zagnani in imeli tisto iskro, ki sem jo imel tudi sam pri svojem prvem filmu. Naredili so se v prave filmarje. Ponosen sem, da so se obrnili k meni za pomoč."

Ponosen je tudi Kukovič, ki opozarja, da niso pomembne zgolj številke, ampak tudi komentarji, ki jih dnevno prejema od gledalcev. "Ne samo, da je gledan, tudi všeč jim je." Igralec in producent Robert Kladnik pa je ob tem dodal, da so veseli, da so film sploh posneli – spomnimo, posneli so ga praktično brez finančnih sredstev. "Občutkov ne znam opisati. Nerealno." Igralka Pia Škvarča pa je dodala, da so posneli medgeneracijski film,"ki se te lahko dotakne."

Scenarijev in idej za prihodnje projekte, pravijo, je veliko, a čeprav so, kot kaže, specialisti za snemanje brez denarja, si v tej smeri ne želijo nadaljevati.