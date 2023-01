Gerard Butler si je med snemanjem novega filma oči pomotoma pomel s kislino

Gerard Butler je pred kratkim gostoval v oddaji Late Night with Seth Meyers , kjer je govoril o svojem novem filmu Plane, v katerem je zaigral v vlogi pilota Brodieja Torrancea. Zvezdnik je ob tem razkril, da se mu je pripetila manjša nesreča, ko je med snemanjem prizora, kjer skuša popraviti zavore pred vzletom letala, v oči dobil sledi fosforjeve kisline, zaradi česar so ga oči še več ur močno pekle.

"Ne glede na to, kaj počnem, se mi uspe samopoškodovati," je povedal Myersu. "Glavo sem potisnil med kolesi in se skušal pretvarjati, da vem, kaj delam. Vsakič, ko sem izvlekel svoje roke, pa so bile te prekrite s krvjo in zeleno tekočino. Seveda nisem vedel, kaj naj bi ta zelena tekočina bila," je nadaljeval igralec, ki je razkril, da se je snemanje dogajalo v Portoriku, dnevi pa so bili zelo vroči, zato se je ves čas potil.

"Podrgnil sem se po obrazu in nenadoma sem nekaj začutil v grlu, v ustih, v nosu in v očeh. Žgoča bolečina me je žgala po obrazu. Res me je peklo! Izkazalo se je, da je bila fosforjeva kislina, piloti, ki so nas opazovali med snemanjem, pa so v en glas zavpili: 'Ne'. Pri živem telesu sem gorel! Bilo je res intenzivno. Peklo me je več ur, a je bilo odlično za film," je še pripovedoval Butler.