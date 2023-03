Giancarlo Giannini z zvezdo na Pločniku slavnih.

Giancarlo Giannini je postal najnovejši igralec z zvezdo na Pločniku slavnih v Hollywoodu. 80-letni igralec italijanskih korenin se je dogodka udeležil v družbi najbližjih in se vsem iskreno zahvalil za dodeljeno čast. "Ta zvezda mi je zelo všeč," je poudaril Giannini v zahvalnem govoru in dodal, da je na pločniku sedaj obkrožen s številnimi sodelavci in prijatelji, ki jih je ta čast že doletela.