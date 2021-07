Gimnazija K-popa: Se bodo sanje šestih mladih uresničile?

Na začetku spoznamo Hae Mi , ki si želi postati svetovno znana sopranistka, toda na žalost se mora odpovedati svojim sanjam, da bi pomagala očetu, ki je zabredel v hude težave. Da bi odplačala očetov dolg in ga rešila iz krempljev oderuhov, se mora Hae Mi vpisati na popularno glasbeno šolo in postati glasbena zvezda. Bo lahko pozabila na svojo ljubezen do klasične glasbe in uživala na koncertnih odrih?

V glavnih vlogah prve sezone so zaigrali Bae Suzy, Kim Soo-Hyun, Ok Taec-Yeon in Ham Eun-Jung, v drugi sezoni pa se igralska zasedba popolnoma zamenja. K-pop je v zadnjih letih postal zelo popularna glasbena zvrst tudi izven azijskih držav, najbolj znani predstavnici pa sta skupini BTS in Blackpink. Gre za mešanico več žanrov plesne glasbe, elektropopa, hip hopa in sodobnega ritem in bluesa. Je hkrati subkultura, ki je vedno bolj priljubljena med mladimi po vsem svetu.