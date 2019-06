Gladiator 2 se bo dogajal 25 let po prvem filmu

Producenta Walter F. ParkesinLaurie MacDonald sta potrdila, da bodo okoli dvajset let po prvem filmu posneli nadaljevanje filma, ki je prejel pet oskarjev. Režiral naj bi spet Ridley Scott, za scenarij pa bo poskrbel scenarist Peter Craig.

"Delava z Ridleyjem in to je bil primer, ki se ga ni moč lotiti drugače kot tako, kot je prav. Delava tudi z odličnim piscem Petrom Craigom," je dejal MacDonald. "Zgodba se bo dogajala 30 let kasneje, natančneje 25 let," je dodal Parkes.

Že nekaj časa se govori, da naj bi se zgodba vrtela okoli Luciusa, sina Lucille, (v prvem filmu jo igra Connie Nielson), nečaka Commodusa (Joaquin Pheonix), kar bi utegnilo biti zanimivo, saj bi lahko predstavili novo generacijo likov.

Prvi film je prinesel več kot 400 milijonov evrov dobička, veliko oboževalcev pa si že dolgo časa želi videti nadaljevanje. Scott je menda prav tako navdušen nad idejo, hkrati pa je še prilil ogenj na žerjavico, ko je dejal, da želi tudi v nadaljevanju imeti Russella Crowa, čeprav so ga v prvem filmu ubili, a da ima idejo, kako ga lahko oživijo.

Tudi Crowe pravi, da je s Scottom ustvaril poseben odnos,"ki se ga bo vedno spominjal", in da je bilo snemanje nekaj posebnega. "Ridley je naredil nekaj epskega in magičnega. Zame je bila to najbolj zadovoljiva izkušnja moje kariere. Ne pravim, da najboljša, a zelo mi je bila všeč," je o snemanju prvega filma povedal Crowe.

Ali bo Scott uresničil idejo, če bomo seveda dočakali nadaljevanje, pa bomo videli ...